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跨年夜前封城掃毒 北市警攔查9毒品案

發稿時間：2017/12/31 15:32

最新更新：2017/12/31 15:32

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（中央社記者黃麗芸台北31日電）北市警方在跨年夜前加強執行路檢勤務，12月30日至31日共計取締毒品案9件、9人，其中一名遭查獲車上有愷他命的林姓男子，還向警方抱怨開車3分鐘內就遇到兩個臨檢站。

台北市警察局大安分局在跨年夜前的連續假日，針對轄內重要聯外幹道執行「封城掃毒」封鎖式路檢勤務，同時配合保安警察大隊警力針對可疑人車加強攔檢盤查，兩天內共計取締9件、9人的毒品案。

其中，在30日凌晨2時許，執勤員警看見一輛自小客車形跡可疑，請駕駛人林男下車盤查時，員警便機警聞到林男口中有吸食毒品的氣味，隨即也查獲到一罐愷他命，林男當下還誆稱毒品是要拿去拜拜用的鹽巴，還不時抱怨「開車3分鐘內就遇到兩個臨檢站，每個都檢查成這樣」。

另一起則是發生在31日凌晨1時45分左右，員警冒雨攔查到一輛計程車，卻發現乘坐在計程車後座的蔡男神色有異，隨後盤查時在蔡男的隨身肩包內發現有為數不少種類的毒品，包括有MDMA、大麻、安非他命和吸食器，還有磅秤與分裝夾鏈袋，明顯是意圖販毒的藥頭。

蔡男露餡後神色慌張，不但緊抓肩包且拒絕透露身分，還不斷向員警說「我要回家」、「不要鬧了」，並誆稱袋內的液態MDMA是要拿來洗磁磚用，遭員警回說「不要再唬爛了」。

相關案件依毒品防制條例移送台北地檢署偵辦。1061231

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