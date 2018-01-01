不服取締動手攻擊消隊員 10人送辦並開罰

新北市消防局人員31日在淡水捷運站執行跨年煙火聯合取締勤務時，鍾姓消防員遭民眾叫囂攻擊而受傷，警方將叫囂民眾依妨害秩序、妨害公務等罪嫌函送法辦。（新北市政府消防局提供）中央社記者黃旭昇傳真 107年1月1日

（中央社記者黃旭昇、魯鋼駿新北市1日電）新北市消防局人員昨天深夜在淡水捷運站執行跨年煙火聯合取締勤務時，鍾姓消防員遭民眾叫囂攻擊而受傷，警方逮捕攻擊叫囂10人，除函送法辦，將依法開罰至少30萬元。



新北市政府消防局今天表示，因應跨年活動，消防局昨天深夜安排8人、4組，於淡水捷運站進行跨年煙火聯合取締勤務，就在接近跨年時間時，發現有民眾準備施放爆竹煙火，於是上前制止，但民眾竟與執勤人員發生口角衝突。



消防局指出，一名鍾姓執勤人員上前制止民眾施放煙火時，竟遭10名民眾叫囂，其中4人更出手攻擊，導致鍾姓執勤人員受傷，一旁執勤人員立即通報線上員警到場協助，警方於凌晨陸續逮捕4名動手毆人的男子，依傷害罪嫌送辦，而在旁叫囂的6人，依妨害秩序、妨害公務等罪嫌函送法辦。





新北市消防局人員31日深夜在淡水捷運站執行跨年煙火聯合取締勤務時，鍾姓消防員遭民眾叫囂攻擊而受傷，警方逮捕攻擊叫囂的10人，並起出未依規定於輸入前報請當地消防機關備查的煙火。（新北市消防局提供）中央社記者黃旭昇傳真 107年1月1日

新北消防局表示，有關民眾毆打警消部分，消防嚴正譴責，後續交由警方依法辦理。



消防局說明，民眾持有的爆竹煙火中，部分為專業高空煙火，且未依規定於煙火輸入前報請當地消防機關備查，將依違反爆竹煙火管理條例第16條第3項，開立舉發單，罰鍰新台幣30萬元至150萬元。



消防局提醒，民眾應依消防局公告可施放的地點施放附有合格標示的爆竹煙火，注意不可於晚間10時至隔日上午6時及禁止施放地點施放煙火，切勿以身試法。1070101