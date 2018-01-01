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新竹南寮防風林凌晨大火 疑放煙火釀災

發稿時間：2018/01/01 15:07

最新更新：2018/01/01 15:07

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（中央社記者魯鋼駿新竹市1日電）新竹市南寮漁港附近的防風林今天凌晨發生火警，警消獲報到場，耗時2小時才將火勢撲滅，估計燃燒面積1萬平方公尺。由於昨天為跨年夜，不排除是附近民眾放煙火而釀災。

今天有網友在臉書「新竹爆料公社」發文表示，南寮漁港附近於凌晨0時許發生火警。有網友留言「一倒數完，煙火齊飛就聽到消防車出動的鳴笛聲了」，懷疑是有人施放煙火釀災，而防風林也因大火遭嚴重破壞。

新竹市消防局今天說明，火警發生在凌晨0時22分，燃燒位置為漁港附近的防風林，由於雜草較多，火勢迅速延燒，估計燃燒面積為1萬平方公尺，消防人員耗時近2小時才將火勢撲滅，未造成人員傷亡。至於是否為施放煙火釀災，仍不確定。

網路文章和照片發出後，引發不少網友討論，有網友看到照片驚呼「好像森林大火，太恐怖了」；也有網友指出這情況幾乎每年都會重演，「幾年前還有漁船被燒掉」。1070101

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