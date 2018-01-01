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桃園一工廠大火 幸逢連假無人傷亡

發稿時間：2018/01/01 17:40

最新更新：2018/01/01 18:53

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桃園市新屋區一處工廠1日下午發生火警，黑煙蔽天，所幸適逢假日無人上班，未釀傷亡。（桃園市消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月1日桃園市新屋區一處工廠1日下午發生火警，黑煙蔽天，所幸適逢假日無人上班，未釀傷亡。（桃園市消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月1日

（中央社記者吳睿騏桃園1日電）桃園市新屋區一處工廠今天下午發生火災，猛烈火勢引發濃濃黑煙，桃園市消防局緊急派員前往搶救，所幸適逢假日無人上班，大火在下午5時獲得控制，起火原因則有待調查。

桃園市政府消防局今天下午3時4分接獲民眾報案，新屋區一家工廠發生大火，消防隊緊急出動救災人員69名及26輛消防車及一輛救護車前往搶救，初步調查現場並無危險物品，由於適逢元旦假期，因此也無人員受傷受困。

消防局表示，起火的建築物為地上一層的鐵皮構造建物，消防隊員抵達現場時，火勢相當猛烈，濃濃的黑煙在數公里外都可以看見，隊員們緊急設置水線進行搶救，截至下午5時火勢已經獲得控制，至於相關的起火原因以及財務損失仍有待調查。1070101

桃園市新屋區一處工廠1日下午發生火警，猛烈火勢引發濃濃黑煙，桃園市消防局緊急派員前往灌救，詳細起火原因尚待調查。（桃園市消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月1日桃園市新屋區一處工廠1日下午發生火警，猛烈火勢引發濃濃黑煙，桃園市消防局緊急派員前往灌救，詳細起火原因尚待調查。（桃園市消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月1日
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