桃園一工廠大火 幸逢連假無人傷亡

桃園市新屋區一處工廠1日下午發生火警，黑煙蔽天，所幸適逢假日無人上班，未釀傷亡。（桃園市消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 107年1月1日

（中央社記者吳睿騏桃園1日電）桃園市新屋區一處工廠今天下午發生火災，猛烈火勢引發濃濃黑煙，桃園市消防局緊急派員前往搶救，所幸適逢假日無人上班，大火在下午5時獲得控制，起火原因則有待調查。



桃園市政府消防局今天下午3時4分接獲民眾報案，新屋區一家工廠發生大火，消防隊緊急出動救災人員69名及26輛消防車及一輛救護車前往搶救，初步調查現場並無危險物品，由於適逢元旦假期，因此也無人員受傷受困。



消防局表示，起火的建築物為地上一層的鐵皮構造建物，消防隊員抵達現場時，火勢相當猛烈，濃濃的黑煙在數公里外都可以看見，隊員們緊急設置水線進行搶救，截至下午5時火勢已經獲得控制，至於相關的起火原因以及財務損失仍有待調查。1070101



