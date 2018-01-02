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男子偕友跨年慶生猝死 警追查死因

發稿時間：2018/01/02 18:22

最新更新：2018/01/02 18:40

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zoom in 台北市一名31歲陳姓男子和友人跨年慶生，未料他稍晚因身體不適而死亡，相關友人均否認吸毒助興，警方已將查扣到的不明藥物（圖）和採集尿液等相關跡證送驗。（台北市警察局信義分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年1月2日台北市一名31歲陳姓男子和友人跨年慶生，未料他稍晚因身體不適而死亡，相關友人均否認吸毒助興，警方已將查扣到的不明藥物（圖）和採集尿液等相關跡證送驗。（台北市警察局信義分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年1月2日

（中央社記者黃麗芸台北2日電）跨年夜狂歡釀悲劇，北市一名31歲陳姓男子和友人歡慶跨年，隨後返回住處續攤狂歡慶生，未料他稍晚因身體不適而死亡，相關友人均否認吸毒助興，詳細死因仍待警方釐清。

台北市警察局信義分局三張犁派出所於1月1日晚間10時3分獲報，居住於光復南路一處民宅內的陳男因不明原因死亡。

警方趕赴現場調查發現，陳男和33歲王姓男子（因詐欺罪遭通緝中）及23歲林姓男子共同在此租屋居住，陳男在去年12月31日邀約友人一起慶祝跨年和慶生，在倒數跨年活動結束後便一同返回住處繼續狂歡，在場共約有7人同慶。

根據王男和林男證詞，活動結束後，一群友人都陸續休息，但陳男情緒仍相當亢奮，未料在1月1日晚間聽到其他友人呼救，才知陳男疑似身體不適，雖立即撥打119求助，但陳男仍不治。

員警循線通知參加活動者陸續到警局說明，以釐清陳男死因，初步詢問在場人士均否認有集體施用毒品助興的行為，但為進一步還原現場狀況，警方已將查扣到的不明藥物和採集尿液等相關跡證送驗。

全案已報請台北地檢署檢察官相驗，以釐清陳男確切死因。1070102

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