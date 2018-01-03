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民眾提案禁五星旗 法務部：不予採納

發稿時間：2018/01/03 14:08

最新更新：2018/01/03 14:20

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民眾在國發會「提點子」提議增設刑法條文禁止中國五星旗在台灣公開懸掛、展示、陳列出現，經附議後成案。法務部3日回應，提案不予採納。（中央社檔案照片）民眾在國發會「提點子」提議增設刑法條文禁止中國五星旗在台灣公開懸掛、展示、陳列出現，經附議後成案。法務部3日回應，提案不予採納。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳政偉台北3日電）民眾在國發會「提點子」提議增設刑法條文禁止中國五星旗在台灣公開懸掛、展示、陳列出現，經附議後成案。法務部今天回應，不符憲法保障人民言論自由意旨，提案不予採納。

有民眾去年9月27日在國發會公共政策網路參與平台提點子提案，建議增設中華民國刑法條文分裂國土外患內亂罪，禁止中國五星旗在台灣公開懸掛、展示、陳列出現，10月22日通過5000人次附議門檻而成案。

提案人認為，近10年來在台灣各地越來越常見到中國大陸五星旗，台灣人民對這些五星旗的出現變得毫無危機意識，將使中國大陸達到統一台灣效果。

經國家發展委員會協調主責機關，由權責機關法務部在提點子平台回應。

法務部表示，言論自由有實現自我、溝通意見、追求真理、滿足人民知的權利，形成公意，促進各種合理政治及社會活動功能，是維持民主多元社會正常發展不可或缺機制，如果以法律限制，應符合比例原則。

法務部說，如果懸掛五星旗就被認為是分裂國土而施以刑罰，無異僅因言論主張分裂國土，就施以最嚴厲刑罰，顯然逾越中華民國憲法所定必要範圍（憲法列舉的自由權利，除為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制），不符憲法保障人民言論自由意旨。

法務部表示，分裂國土是政治概念，欠缺明確、客觀可辨的概念外延，隨執法者政治偏好，乃至政治情勢變遷而改變內涵；以這為法律概念，實難被受規範的一般人民可理解或預見，有違法律明確性原則。

法務部說，人民如果有意圖破壞國體，竊據國土，或以非法方法變更國憲，顛覆政府，而以強暴或脅迫著手實行者，現行刑法就有規定可依法裁判及處罰，達維護國家安全目的。以「分裂國土」為刑法處罰要件，就是賦予國家司法機關先就言論內容為實質審查，直接限制人民言論自由基本權利。

司法院釋字第328號解釋明白指出，憲法第4條所稱中華民國領土固有疆域範圍界定，為重大政治問題，依權力分立憲政原則，不應由行使司法權的釋憲機關解釋。由司法機關解釋的概念實在難認有正當性，充當限制人民基本權利，乃至處罰人民構成要件。

法務部說，如果強行增訂（刑法），則自由權利遭受侵奪人民因司法機關無權解釋，以致救濟無門，或法律因立法從嚴，執法從寬，導致欠缺實效性，而淪為具文。

法務部對民眾建議的參採說明表示，提案不予採納，無後續規劃。1070103

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