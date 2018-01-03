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中廣聲請停止執行兩網繳回案 法院駁回

發稿時間：2018/01/03 19:08

最新更新：2018/01/03 19:08

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（中央社記者蕭博文台北3日電）中廣不滿NCC要求停用並繳回寶島網及音樂網頻率，向法院聲請停止執行。台北高等行政法院認為，廢止頻率非屬急迫情事，也不會造成金錢無法填補的損失，今天裁定駁回。

北高行新聞稿指出，國家通訊傳播委員會（NCC）民國105年12月5日發函中國廣播公司，表示將於106年3月1日廢止音樂網、寶島網頻率。

中廣去年向北高行聲請停止執行獲准，但後來遭最高行政法院裁定廢棄，並駁回中廣聲請。由於中廣另提起訴願也駁回，因此再度向北高行聲請停止執行，另起訴請求撤銷原處分。

北高行承審合議庭認為，中廣音樂網、寶島網頻率原本是因「遏制匪播」政策目的而核配予中廣，行政院93年同意終止「遏制匪播」政策，中廣也曾出具書面，承諾頻率若經主管機關指配他人便無條件繳回。

合議庭認為，中廣可預見頻率將被收回，並非無法預期而不能因應，所以不符急迫情事的聲請要件。

至於中廣聲稱頻率遭收回，將導致營收銳減、市場競爭力喪失等損害，合議庭則認為，中廣採多角化經營，除音樂網、寶島網，仍有3個全區網可供營運，即使損失發生，在社會一般通念上，並不是不能以金錢估價賠償。

裁定指出，本案非屬急迫情事，中廣若受損失也可以金錢填補，而非難於回復的損害，不符聲請停止執行的要件，裁定駁回，全案可抗告。1070103

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