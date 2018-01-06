鐵架刺穿客運車窗 工務處：駕駛硬闖

一輛國光客運6日行經基隆市源遠路時，右側車身與路邊施工吊車吊掛鐵架發生碰撞，鐵架刺穿玻璃造成一名日籍男乘客輕微右肩擦傷，送醫後已無大礙。（民眾提供）中央社記者王朝鈺傳真 107年1月6日

（中央社記者王朝鈺基隆市6日電）一輛國光客運下午2時許行經基隆市源遠路時，右側與路邊施工吊車吊掛鐵架發生碰撞造成日籍男子輕傷，工務處表示，交管人員曾提醒駕駛不要硬闖，駕駛依舊往前行才會發生碰撞。



工務處指出，「源遠路邊坡崩塌及興隆街公墓旁道路崩塌災害復建」今天施作修坡及移除危樹工程，下午2時10分修坡工作架正要下降進行下階工作，現場除依規定擺放交通錐等警示設施外，並調派2名人員實施交通管制。



工務處表示，交管人員曾提醒客運駕駛不要硬闖，但駕駛依舊往前行駛，導致工作架與客運右側發生碰撞，鐵架刺穿車窗玻璃造成年約60歲的日籍男乘客右肩膀輕微擦傷，經送往八堵礦工醫院包紮後已無大礙。不過，警方表示，確切肇事原因仍有待進一步調查後才能釐清。



工務處指出，事故現場已恢復正常通車，如有相關賠償費用將由保險公司辦理理賠，相關工程預計明天完工，大型工作車也可撤離現場。



警方表示，這輛國光客運包車為日本團，由翁姓男子駕駛，擋風玻璃前方掛有「北台灣三峽九份一日遊」，事故發生時車內共有18名乘客，傷者現已返回飯店休養，國光客運也調派車輛接送其餘遊客繼續走完行程。1070106