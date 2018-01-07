急診室拉扯護理師頭髮 醉女遭判刑2月

邱姓女子因酒後身體不適，前往基隆長庚醫院急診，邱女因不滿曾姓女護理師將她抬上床的過程，拉扯曾女頭髮及眼鏡導致曾女受傷。法院審理後判邱女2月徒刑，併科罰金一萬元。圖為基隆長庚醫院急診處外觀。（資料照片）中央社記者王朝鈺攝 107年1月7日

（中央社記者王朝鈺基隆市7日電）邱姓女子酒後身體不適前往基隆長庚醫院急診，曾姓女護理師將邱女抬上床過程引起邱女不滿，拉扯曾女頭髮及眼鏡導致曾女受傷。法院審理後判邱女2月徒刑，併科罰金一萬元。



基隆長庚醫院表示，除尊重法院判決外，院方對於急診暴力採取零容忍態度，堅決捍衛醫護人員安全，期盼民眾前往急診時醫病間能互相尊重。



基隆地院判決書指出，29歲邱姓女子去年8月5日凌晨2時30分許，因酒後身體不適，在友人協助下前往基隆長庚醫院急診，曾女等醫護人員將躺在地上的邱女抬上床的過程引起邱女不滿，拉扯曾女頭髮並扯下眼鏡，導致曾女頭部及臉部受到挫傷，鏡框也因強力拉扯歪斜。



法院表示，邱女不思自省飲酒後造成醫療資源耗費，感念醫護人員辛勞，動輒對曾女施以強暴行為造成曾女受傷，嚴重損害醫病關係，邱女的行為實在不可取。



判決書指出，邱女犯後又拒絕賠償財物損失，且至今尚未向曾女道歉，另審酌邱女在警訊及偵訊時坦承大部分犯行，邱女的行為已同時觸犯毀損、傷害及對於醫療人員執行醫療業務時施強暴等3項罪名，從重依違反醫療法判邱女2月有期徒刑，得易科罰金，及併科罰金新台幣一萬元，得服勞役折抵罰金，全案可上訴。1070107