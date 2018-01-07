看見非公民遊行 反對本外勞薪資脫鉤[影]

台灣移工聯盟7日發起「看見非公民大遊行」，計畫從勞動部一路遊行至凱道前，移工們在雨中拉布條、呼口號表達訴求。中央社記者施宗暉攝 107年1月7日

（中央社記者吳欣紜台北7日電）兩年一度的移工大遊行今天登場，遊行一開始先在勞動部集結抗議，反對基本工資與移工薪資脫鉤，並帶著大面「反奴旗」，一路步行前往凱道。



由台灣移工聯盟等團體舉辦的「看見非公民大遊行」今天下午登場，今年遊行主題訴求政策共同決定權，主辦單位預估有1500人參與遊行活動。



「看見非公民大遊行」今天中午12時30分先在勞動部集結，表達反對本外勞薪資脫鉤的立場。台灣移工聯盟指出，民進黨政府砍了7天假為財團開路，立法院現在又傳出要外勞薪資與基本工資脫鉤的提案，甚至連還在政策規劃中的「最低工資法」也出現相同的呼籲聲音。



台灣移工聯盟表示，十幾年來不論國民黨或民進黨執政，不時都會有「外勞薪資與基本工資脫鉤」的聲音出現，但「移工越廉價，本勞越悲慘」，薪資脫鉤是不分國籍的打壓，是整體勞動條件的惡化，本外勞會一起承擔苦果。



台灣移工聯盟強調，台灣的GDP每年成長，但自從台灣存在廉價勞動力後，每人平均實質薪資並沒有成長，移工本勞的薪資甚至是趨同趨低，「外勞薪資脫鉤」是長期以來資本家為分化勞工來增加獲利的伎倆，訴求同工同酬，在同一條船的勞工，才能一起反抗剝削、爭取更好的勞動條件。



在勞動部集結時，也有許多本勞團體出席反對本外勞薪資脫鉤，包含台灣電子電機資訊產業工會、全國傳媒工會等。



此外，主辦單位也準備了寫有移工不得自由轉換雇主、私人仲介制度及家務勞工沒有勞動法令保障3個移工制度現狀的大布條，讓現場移工們展開並撕爛、訴求改善現況。



最後，主辦單位在勞動部前架起一大面反奴旗，同時帶著這面旗子，從勞動部出發一路走到凱達格蘭大道，表達「勞動條件不改變，堅持抗爭到底的決心也不會改變」的意志。1070107





台灣移工聯盟7日發起「看見非公民大遊行」，從勞動部出發，將遊行至凱道前，移工們在雨中拉布條呼口號表達訴求。中央社記者施宗暉攝 107年1月7日