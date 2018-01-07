時力委任律師提告 北市警：依法行事

（中央社記者黃麗芸台北7日電）時代力量立委在總統府前抗議勞基法修法，因帳篷遭拆而委託律師提告警方；台北市警察局今晚表示，是依集會遊行法、道路交通管理處罰條例及警察職權行使法執行，並無不法。



時代力量黨籍立法委員們不滿民主進步黨勞基法修法版本，5日拿鎖鏈封鎖立法院議場未果後，當晚轉赴總統府前禁食抗議迄今。



由於今天清晨雨勢大，聲援群眾搬來兩頂帳篷擬搭設，卻遭警方制止、拆除移走，引發時力立委不滿，今天委任邱顯智、曾威凱等11名律師所組成的律師團，到台北地檢署按鈴控告警方現場指揮官涉違集遊法、傷害及強制罪嫌。



市警局今晚發布新聞稿表示，總統府集會遊行禁制區，北起衡陽路以南、東至公園路以西、南沿愛國西路以北、西迄中華路和延平南路以東，這次民眾在集會遊行禁制區進行違法集會，但他們的人身自由及言論自由等基本權並未受到限制，更無「不法」的侵害。



由於時力委任律師之一的曾威凱說，在拒馬前和當事人簽委任狀，「這個政府真的沒有極限了」。



市警局說明，警察基於職權以維護公共秩序與安全，採取必要的公告與管制作為，依法有據；律師與陳抗群眾簽訂委託書為雙方契約行為，為免律師加入違法集會群眾而發生妨礙管制疑慮，警方得拒絕律師要求進入管制區內簽約。



關於現場群眾搭設帳篷已占據道路，市警局表示，警方前往勸導遭制止，便依道路交通管理處罰條例第82條規定，勸導行為人不即時清除即依法處置，程序上並無不法。



另外，民眾後來欲新增帳篷部分，警方則是依集會遊行法、道路交通管理處罰條例及警察職權行使法，即時制止並予以扣留保管。



市警局說，警方為維護安寧秩序和確保安全，實施交通管制、禁止人車通行，並未擴大管制區域，但為防制事件擴大及預防危害發生，管制人員「只出不進」。1070107