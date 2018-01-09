勞團持續抗議修法 下午擬到總統府前

勞工團體抗議勞基法修法，9日凌晨夜宿立法院外青島東路，一夜平安未發生衝突。中央社記者王飛華攝 107年1月9日

（中央社記者余曉涵台北9日電）不滿勞基法修法的勞工團體，今天仍在立法院前抗議。對於昨晚的臥軌抗爭行動，勞團表示，和平理性的抗爭，根本沒有用，若政府仍沒有回應，下午將到總統府前抗議。



勞基法部分條文修正草案昨天經朝野黨團8小時交換意見，仍未凝聚共識，民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天表示表示，今天院會大體討論後，將進行36小時不斷電表決戰。



雖然下著大雨，夜宿抗爭的勞工團體中，仍不少抗議民眾待在立院外現場。高教工會研究員陳柏謙早上召開記者會，對於昨晚臥軌行動表示，許多民眾認為不需要用這麼激烈的手段，但如果和平理性跟講道理有用的話，現在立法院就不會繼續審議勞基法修法草案。



「拒絕過勞，撤回惡法」，桃園市產業總工會秘書吳嘉浤說，現在是政府最後懸崖勒馬的機會，若是政府仍沒有回應勞團停止修法的訴求，下午將到總統府前召開記者會抗議。



記者會結束後，勞團約近百人繞行監察院表達訴求。1070109



