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北市觀傳局長簡余晏請辭 柯文哲慰留中

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員警作現成媒人 毒鴛鴦移送前完婚

發稿時間：2018/01/09 10:54

最新更新：2018/01/09 10:54

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（中央社記者林長順新北9日電）樹林警分局日前逮捕一對毒鴛鴦，女子背有3件通緝案件，其中一件須服刑1年3個月。移送前，兩人表示希望先結婚，於是在警方當媒人見證下，在警局旁的戶政事務所完成結婚登記。

樹林分局今天表示，偵查隊日前根據線報，前往板橋區一處民宅查獲毒品案，39歲的陳姓男子與同齡的楊姓女子等人施用毒品時遭警方逮捕，警方在屋內查獲安非他命、大麻等毒品。

警方將這對毒鴛鴦帶回偵訊時，發現楊女因毒品及詐欺罪遭台北地方法院、新北地檢署、桃園地檢署發布通緝，其中，楊女因毒品罪被判刑1年3個月定讞，須入監執行。

警方昨天上午偵訊完畢要移送地檢署前，陳男與楊女告知警方，兩人已交往半年，但因女方通緝身分不方便到戶政事務所登記結婚，想在女方入獄前結婚，希望警方能幫他們圓夢。

由於樹林分局旁邊就是樹林戶政事務所，加上兩人苦苦哀求，警方請示上級獲准後，便充當現成媒人促成姻緣。陳男與楊女帶著手銬，在員警、女方哥哥、姪女等人見證下，在入監前一圓結婚心願。

員警在場見證兩人簽名登記結婚，以及收下戶政人員所發已印好兩人配偶欄的身分證時也不禁感動，但也不忘勸導「只有下決心脫離毒品，才能有正常家庭」，隨後依涉犯毒品危害防制條例，將兩人移送新北地檢署偵辦。1070109

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