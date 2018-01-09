/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 寒流金球獎勞基法Pg One

北市觀傳局長簡余晏請辭 柯文哲慰留中

>rss

勞團擬府前抗議 警：法定禁制區將究辦

發稿時間：2018/01/09 11:54

最新更新：2018/01/09 11:54

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃麗芸台北9日電）不滿勞基法修法的勞工團體，今天下午擬到總統府前抗議。台北市警察局今天表示，警方尊重民眾集會遊行權利及言論自由，但總統府為集會遊行禁制區，違者將依法究辦。

勞團不滿勞動基準法修惡，從昨天迄今都在立法院前抗議，昨晚甚至一度衝到台北車站臥軌抗爭。但勞團今天表示，和平理性的抗爭根本沒有用，若政府仍無回應，下午將到總統府前召開記者會抗議。

對此，台北市警察局發布新聞稿表示，總統府為集會遊行法所公告的集會遊行禁制區，範圍包括北起衡陽路以南、東至公園路以西、南沿愛國西路以北、西迄中華路及延平南路以東的區域。

市警局說，任何集會除經主管機關核准外，均不得於禁制區集會遊行。

對於民眾集會遊行的權利及言論自由，市警局表示，警方絕對尊重，但所有活動都不得違法，或是妨礙交通及公共秩序，這是警方執法的底線原則。

同時，市警局指出，對於違法的集會遊行，警方所實施的相關管制與強制作為都是依法處置；呼籲大家守法，勿進入集會遊行禁制區，若有任何團體違法，將依法行政、嚴正執法，違法行為者將移送究辦。

外傳有民眾中午將到景福門陳情，市警局說，將依法執法。警方自5日起不畏風雨，持續執行集會遊行的維安勤務，請大家守法並尊重警察執勤，共同維護社會秩序。1070109

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

美東暴風雪

美東暴風雪

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

一週重要新聞影像回顧（1061231-1070106）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
五月天嗨翻桃園棒球場
五月天嗨翻桃園棒球場
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP