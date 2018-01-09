勞團擬府前抗議 警：法定禁制區將究辦

（中央社記者黃麗芸台北9日電）不滿勞基法修法的勞工團體，今天下午擬到總統府前抗議。台北市警察局今天表示，警方尊重民眾集會遊行權利及言論自由，但總統府為集會遊行禁制區，違者將依法究辦。



勞團不滿勞動基準法修惡，從昨天迄今都在立法院前抗議，昨晚甚至一度衝到台北車站臥軌抗爭。但勞團今天表示，和平理性的抗爭根本沒有用，若政府仍無回應，下午將到總統府前召開記者會抗議。



對此，台北市警察局發布新聞稿表示，總統府為集會遊行法所公告的集會遊行禁制區，範圍包括北起衡陽路以南、東至公園路以西、南沿愛國西路以北、西迄中華路及延平南路以東的區域。



市警局說，任何集會除經主管機關核准外，均不得於禁制區集會遊行。



對於民眾集會遊行的權利及言論自由，市警局表示，警方絕對尊重，但所有活動都不得違法，或是妨礙交通及公共秩序，這是警方執法的底線原則。



同時，市警局指出，對於違法的集會遊行，警方所實施的相關管制與強制作為都是依法處置；呼籲大家守法，勿進入集會遊行禁制區，若有任何團體違法，將依法行政、嚴正執法，違法行為者將移送究辦。



外傳有民眾中午將到景福門陳情，市警局說，將依法執法。警方自5日起不畏風雨，持續執行集會遊行的維安勤務，請大家守法並尊重警察執勤，共同維護社會秩序。1070109