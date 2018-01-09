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勞團警方推擠衝突 一勞團成員昏倒送醫

發稿時間：2018/01/09 12:01

最新更新：2018/01/09 12:59

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朝野立法院黨團9日協商勞基法修法，無法達成共識，立法院議場進入廣泛討論，在立法院外面的勞工團體聽到協商無共識，與警方發生推擠。中央社記者張皓安攝 107年1月9日朝野立法院黨團9日協商勞基法修法，無法達成共識，立法院議場進入廣泛討論，在立法院外面的勞工團體聽到協商無共識，與警方發生推擠。中央社記者張皓安攝 107年1月9日

（中央社記者余曉涵台北9日電）不滿勞基法修法，勞工團體持續在立法院外抗議，今天上午11時左右，勞團與警方發生推擠衝突，一名勞團成員昏倒送醫。

勞工團體8日起在立法院場外夜宿抗議。今天上午勞團開完記者會後，步行至青島東路跟鎮江街口抗議。

朝野立法院黨團上午溝通勞動基準法部分條文修正草案，在諸多關鍵條文仍無法達成共識。上午11時左右，現場傳出立法院內已結束黨團溝通，勞團不滿，和警方發生推擠衝突，衝突中新竹縣產業總工會秘書長范玉梅昏倒，緊急送醫急救。

高教工會研究員陳柏謙說，現場拒馬有2層樓高，勞團根本不可能翻進立法院；勞工不像立委可以在立院裡面喝薑茶、吃餅乾，而是堅守崗位。

陳柏謙表示，立法院只要敢過修法案，就是全面宣戰。

場外勞團也呼籲在野黨不要「打假球」，不論是誰放水，勞團都看在眼裡。1070109

朝野立法院黨團9日協商勞基法修法，無法達成共識，立法院議場進入廣泛討論，在立法院外抗議的勞工團體聽到協商無共識，與警方發生推擠衝突。中央社記者張皓安攝 107年1月9日朝野立法院黨團9日協商勞基法修法，無法達成共識，立法院議場進入廣泛討論，在立法院外抗議的勞工團體聽到協商無共識，與警方發生推擠衝突。中央社記者張皓安攝 107年1月9日
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