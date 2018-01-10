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南崗工業區大火 幾乎全縣消防隊來搶救

發稿時間：2018/01/10 05:48

最新更新：2018/01/10 09:26

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南投縣政府消防局10日凌晨0時多獲報，南投市南崗三路一家電鍍工廠起火，由於工廠堆放易燃物質，火勢一發不可收拾，全縣22個分隊有17個分隊到場搶救。（南投縣消防局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 107年1月10日南投縣政府消防局10日凌晨0時多獲報，南投市南崗三路一家電鍍工廠起火，由於工廠堆放易燃物質，火勢一發不可收拾，全縣22個分隊有17個分隊到場搶救。（南投縣消防局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 107年1月10日

（中央社記者蕭博陽南投縣10日電）南投縣南投市南崗工業區一家工廠今天凌晨起火，易燃物質導致火勢猛烈，全縣22個分隊有17個分隊到場搶救，規模近年最大。

南投縣政府消防局凌晨0時多獲報，南投市南崗三路一家電鍍工廠起火，立即調派南投、鳳鳴、草屯、碧興等多個分隊第一波趕往搶救，由於工廠堆放易燃物質，火勢一發不可收拾，並延燒兩旁木材和塑膠工廠。

消防車深夜穿梭市區，警鈴聲驚醒不少居民，火光遠遠可見，有民眾在地方臉書社群直播火災現場畫面，縱使是凌晨時分，仍吸引許多人留言，直說「火燒得好可怕」、「消防人員辛苦了」、「希望一切平安」。

畫面可見消防人員奮力拉起多條水線灌救，但烈焰仍持續肆虐，紅紅火光照亮黑夜，消防局陸續增派埔里、竹山、水里等駐地更遠的分隊支援，並呼叫多個其他轄區義消協助，除仁愛、信義、玉山等偏遠山區分隊，總計共17個消防分隊到場搶救，規模至少近4年最大。

消防局救災救護指揮科表示，全縣共有22個分隊，除偏遠山區分隊，陸續共派遣17個消防分隊前往搶救，回報消防署凌晨約3時開始殘火處理，初步無回報人員受困或傷亡，起火原因及財損待調查。1070110

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