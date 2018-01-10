洪仲丘案後續 人事官二審改判6月緩刑2年

陸軍下士洪仲丘死亡案，家屬另對542旅人事官石永源提出妨害自由罪自訴，桃園地院判8月徒刑，台灣高等法院改判6月，緩刑2年。圖為民國102年7月洪仲丘姊姊洪慈庸（左）及父母親在立法院舉行記者會。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文台北10日電）陸軍下士洪仲丘死亡案，家屬另對542旅人事官石永源提出妨害自由罪自訴，桃園地院判石8月徒刑。案經上訴，高院考量石捐款新台幣20萬元並與家屬和解，改判6月，緩刑2年。



本案由洪仲丘父母於民國103年提起自訴，台灣高等法院新聞稿指出，自訴人代理人二審表示若石永源捐款新台幣20萬元，則請求給予緩刑。合議庭審酌，石已捐款給基金會、孤兒院共20萬元，因此給予緩刑，全案得上訴。



陸軍542旅旅部連下士洪仲丘102年6月23日晚間7時許，因收假返營回到陸軍542旅駐地新竹湖口第3營區，於該營區2號門前遭待命班人員查獲攜帶照相功能手機及MP3播放器各一具，進而被送禁閉室操練身亡。



石永源案發時擔任陸軍第六軍團裝甲第542旅旅部人事科人事參謀官，代理承辦洪仲丘懲處案。



桃園地院一審認定，石永源明知對於士官未經核准攜帶照相手機、MP3播放器入營等資安違規行為，只能夠施以申誡，不得送禁閉，卻因時任副旅長何江忠催促，為配合長官貫徹領導統御威權意志，反而加速辦理，使洪仲丘人身自由遭受非法妨害，自應負起責任。



桃園地院104年12月31日作出判決，依共同公務員假借職務上之權力私行拘禁罪，判處石永源8月徒刑。



石永源自始至終否認犯罪，案經上訴，高院仍認為石罪證明確，改依共同公務員假借職務上之權力剝奪他人行動自由罪判刑6月，緩刑2年。



另方面，案發後，前陸軍542旅長沈威志、時任542旅副旅長何江忠、連長徐信正、副連長劉延俊、士官長陳以人、上士范佐憲多人遭移送法辦。



高院更一審去年判沈威志無罪，案件上訴最高法院審理中。何江忠、徐信正各1年6月徒刑，劉延俊、陳以人各1年徒刑，范佐憲1年2月徒刑，均緩刑2年，何等5人已判刑確定。1070110