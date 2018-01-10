基隆老夫妻同死家中 孫子伴屍哭泣

（中央社記者沈如峰基隆10日電）寒流來襲，基隆昨天有一對60多歲邱姓老夫妻被發現一起陳屍家中，屋內還有2歲男孫在旁哭泣。檢方今天會同法醫初步相驗，老夫妻被發現時已死亡超過1天，死因尚待釐清。



警方調查，這對邱姓老夫妻平時在基隆市經營小吃店，並幫在外地工作的兒子照顧2歲的男孫。因親友近3天來聯繫不到老夫妻，昨天上午請警消前往老夫妻住處大樓查看時，聽到屋內有小孩哭叫聲。



消防人員當時因大門打不開，之後利用梯子及繩索以垂降方式從14樓進入13樓的老夫妻住處，發現男孫在屋內大哭。



警方表示，當時陪同消防員進屋時，發現邱妻躺在客廳地板，右手握著電話，邱男倒在臥室地板上，兩人都已死亡。屋內的男孫可能不知爺爺奶奶已死亡，在屋內哭到幾近沒聲。員警隨後將男童送往衛生福利部基隆醫院接受檢查。



警方初步勘查，屋內並無打鬥痕跡，也沒有一氧化碳中毒現象，但邱男10年前曾因腦瘤開刀，邱妻曾向家人提及心臟不舒服。至於這對夫妻是否因天冷導致身體不適，確切死因有待檢察官會同法醫相驗後才能釐清。



衛生福利部基隆醫院醫師廖裕民受訪時說，男童到院時出現曾經受到驚嚇情況，無法正常進食與入睡，白血球偏高，但生命徵象穩定，今天仍在醫院接受觀察與療養。



基隆地檢署發言人周啟勇表示，今天經會同法醫相驗邱姓老夫妻遺體後，兩人被發現時已死亡超過1天，死因尚待解剖進一步釐清。1070110