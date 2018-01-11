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天冷使用吹風機烘棉被 住家遭燒毀

發稿時間：2018/01/11 10:13

最新更新：2018/01/11 12:36

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苗栗市一間三合院10日晚間發生火警，消防局獲報隨即到場搶救，發現三合院側邊廂房已全面燃燒，約1個小時後撲滅火勢。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真　107年1月11日苗栗市一間三合院10日晚間發生火警，消防局獲報隨即到場搶救，發現三合院側邊廂房已全面燃燒，約1個小時後撲滅火勢。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真　107年1月11日

（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）苗栗市一間三合院傳出火警，屋內蔡姓母子3人及時逃出，蔡姓婦人今天指出，可能是女兒因為天氣寒冷，使用吹風機烘棉被引發火舌，如今住處被燒成廢墟，無家可歸。

苗栗縣消防局10日晚間接獲通報，苗栗市玉清一街巷弄內的三合院平房發生火警，隨即派遣苗栗、頭屋、特搜、後龍和銅鑼等多個分隊前往搶救，不過消防隊員抵達現場，看到三合院側邊廂房已全面燃燒，約1個小時後撲滅火勢。

警方今天指出，起火的三合院為蔡姓婦人和一對兒女居住，雖然兒女都患有心智障礙，但行動還能自理；蔡姓婦人表示，因為天氣寒冷，火警發生前，女兒曾使用吹風機烘棉被，可能忘了關閉，才會引發火警。

原本擋風遮雨的住家已被燒毀，蔡姓母子一家3口無家可歸，暫時被接送到鄰近的旅館休息，後續將由社福單位進一步協助安置。

苗栗縣消防局指出，使用吹風機烘棉被或衣服，容易導致高溫引發火舌，加上棉被和衣物都是易燃物質，火勢往往一發不可收拾，呼籲民眾不宜使用這種方式取暖，以免發生危險。1070111

苗栗市一間三合院10日晚間發生火警，疑因天氣寒冷，使用吹風機烘棉被引發火舌，造成住處燒毀。中央社記者管瑞平攝　107年1月11日苗栗市一間三合院10日晚間發生火警，疑因天氣寒冷，使用吹風機烘棉被引發火舌，造成住處燒毀。中央社記者管瑞平攝　107年1月11日
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