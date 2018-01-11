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東海油船事故 漏油不排除漂到台灣海域

發稿時間：2018/01/11 12:43

最新更新：2018/01/11 12:43

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（中央社記者朱則瑋台北11日電）日前一艘油輪與貨船在東海相撞，船上油料洩漏，台大海研所所長詹森說，不排除油料會隨洋流到台灣海域，機率在10%以內，會和科技部等單位合作，持續監測關注。

一艘裝載13.6萬噸石油的巴拿馬籍油船SANCHI輪，和香港籍貨船6日在東海相撞，油輪有爆炸和沉沒危機，船上油料也可能洩漏擴散到海洋，對生態造成污染，科技部今天召開記者會，邀集相關學者專家，分析洩漏油污對台灣造成的影響評估。

國立台灣大學海洋研究所所長詹森表示，根據衛星、海研船及相關研究統計資料分析，油污染擴散方向可能隨天氣、風場、洋流強弱而有所改變，十分難以確切評估，現階段看來，最有可能往北、東擴散。

詹森指出，不過，也不排除油料被冬季大陸沿岸流一路推送到台灣西部、東部海岸，抵達時間約在30天至60天不等，恐造成海洋污染，導致漁產產業受波及，這是最壞狀況，但機率不高，約在10%以內。

詹森表示，現階段油料可能擴散地點還不明確，約在1週、2週後情況會比較明朗，只要等到3月以後，東北季風減弱，大陸沿岸流退縮，由南而來的黑潮支流增強，油料漂移到台灣機率就不太大了。

科技部自然科學及永續研究發展司長吳俊傑指出，民眾不必過度恐慌，未來會透過科學分析，和學界緊密合作，透過海洋儀器、衛星資訊等方式，持續對漏油進行相關監測，並把最新資訊，提供相關政府單位參考。1070111

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