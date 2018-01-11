雇主要求勞工加班換補休 最重罰百萬

（中央社記者顧荃台北11日電）勞動部次長施克和今天表示，勞動基準法修正後，勞工可主動提出加班不領加班費，換成補休，但雇主不可片面要求補休，否則最高可罰新台幣100萬元；補休期限原則上最長1年或更短。



立法院10日三讀通過修正勞基法部分條文，明定經勞資會議同意，每月加班時數得延長到54小時；輪班間隔休息時間與7休1都設把關機制，有條件放寬。



施克和上午出席行政院院會後記者會表示，放寬7休1與輪班間隔適用例外8小時行業，勞動部將盡快與目的事業主管機關研議後公告，希望3月1日與新修訂勞基法「無縫接軌」一起上路。



外界質疑關於勞工加班可換補休制，未明訂加班補休期限，最後會導致勞工領不到加班費、補休也遙遙無期，最後「兩頭空」。



施克和說，加班換補休在實務上行之有年，法制化是為確保補休不成的勞工能領到加班費。新法規定，勞工可主動提出加班要換補休，雇主不能片面要求換補休，否則違法，可罰2萬元到100萬元；如果雇主不同意勞工換補休或補休屆期未休完，雇主就需發給加班費。



補休期限方面，施克和說，本來勞基法就沒明訂補休期限，昨天立法院三讀時有附帶決議，要求勞動部研議補休期限及落實勞動檢查，補休期限會在施行細則或行政命令規範，不會遙遙無期。



施克和表示，勞動部長林美珠昨天有提到，加班換補休都要在年度結清，有些專家學者則提到期限應為2個月、半年或8個月；他認為補休期限原則上不宜超過1年，勞動部將徵詢各界意見與國外案例後盡快訂定，希望新勞基法3月上路時，相關配套都能到位。



施克和說，法律規定補休期限屆期未休，就要發給加班費，不會發生加班費領不到或補休休不到情況。



媒體詢問，實務上常發生勞工被雇主要求加班換補休，實際上沒選擇權，勞動部要如何判定是否勞工主動要求換休？施克和表示，如果雇主片面要求就違法，勞工只要提出申訴，勞檢單位一定馬上處理。勞動部也會主動針對7休1、輪班間隔和加班補休等外界關注問題，主動規劃專案勞檢。1070111