國民參審 紀亙彥：提建言讓制度趨近完美

中華民國律師公會全國聯合會理事長紀亙彥11日出席第73屆司法節學術研討會時，針對國民參審制表示，律師界會把相關建議給司法院做參考，讓制度更趨近完美。中央社記者王揚宇攝 107年1月11日

（中央社記者王揚宇台北11日電）對於國民參審制，律師全聯會理事長紀亙彥今天指出，與此制度相近的日本裁判員制度，有出現「正義魔人」等情形，律師界會把相關建議給司法院做參考，讓制度更趨近完美。



司法院、中華民國律師公會全國聯合會、法務部今天在國家圖書館國際會議廳，共同舉行第73屆司法節學術研討會活動。



針對國民參與刑事審判（國民法官）相關議題，紀亙彥會後受訪指出，希望透過舉行模擬法庭、說明會等找出缺點進行修正，律師界除了會配合，也會提出建言，讓制度更接近完美。



紀亙彥舉日本經驗向記者說明隱憂；他說，日本在推動裁判員制度時先沉潛10年，實施五年後目前也在檢討，曾去日本參訪時，有日本法界人士分享，日本企業其實不支持這個制度，因為當職員去做國民法官，有可能一周或是三天、五天，這會影響公司運作。



紀亙彥也談到，日本在實踐裁判員制度時，出現有某一些族群的人特別喜歡當國民法官，也有正義魔人判刑判的比法官重、加倍，也有素人參審員參與殺人案審判時得到憂鬱症，進而聲請國賠的案例，這些問題對台灣來說有可能會發生。



紀亙彥在研討會中也說到，根據媒體報導，去年因暴力事件損失了兩位律師，律師遭受攻擊事件，顯示律師的人身安全令人憂心、執業風險提高，這也是對司法的不信任。1070111