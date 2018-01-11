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農曆年將至 北市警偕金融機構防搶演練

發稿時間：2018/01/11 14:45

最新更新：2018/01/11 15:41

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年關將近，為嚇阻犯罪蔓延，台北市警察局中正第二分局11日下午4時將與銀行業者合作進行防搶演練，提升防衛力和警覺性。圖為演練模擬畫面。（中正二警分局提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年1月11日年關將近，為嚇阻犯罪蔓延，台北市警察局中正第二分局11日下午4時將與銀行業者合作進行防搶演練，提升防衛力和警覺性。圖為演練模擬畫面。（中正二警分局提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年1月11日

（中央社記者黃麗芸台北11日電）農曆新年將至，金融機構常成歹徒覬覦目標，為嚇阻犯罪蔓延，台北市警察局中正第二分局今天下午將偕銀行業者進行防搶演練，出動至少20名警力，以提升防衛力和警覺性。

中正第二分局今天發布新聞稿表示，年關將近時，各金融機構、銀樓等財物資金匯集處所，都有大量資金匯入（兌），民眾也會提取大量現金，易成為歹徒覬覦下手的目標，導致強盜、搶奪等重大治安事件發生。

為防範民眾或金融機構等財物匯集處所遭受不法侵害，中正第二分局表示，經分局長楊哲昌特別指示，將於今天下午4時在台北富邦銀行古亭分行實施「加強重要節日安全維護工作，金融機構防搶演練」。

中正第二分局偵查隊長吳添發接受中央社訪問時說明，下午演練主要是模擬有民眾持槍搶銀行的狀況，包括轄內各個派出所、警備隊、偵查隊和銀行單位都將一同參與，演練時間約為半小時，將出動至少20名警力參與，是每年都會進行的大型預習性演練。

透過這次防搶暨攔截圍捕演練，中正第二分局表示，可提升金融機構業者自我安全防衛能力，以及提高執勤員警的警覺性和機動性，發揮立即偵破刑案能力，展現警方維護治安的決心，以嚇阻犯罪蔓延。

同時，中正第二分局也和各金融機構合作，若遇可疑狀況將立即到場協助行員，關懷提問疑似詐騙案件以維護民眾權益，防範詐騙事件發生。

若民眾要運用大量現金，中正第二分局呼籲，請儘量使用轉帳方式處理，或由親友和同事陪同下領取，以便相互照應，也可隨時向當地警察機關申請警力護鈔，以策安全。

中正第二分局提醒，若不幸發生搶案，民眾應保持冷靜並立即記下車號和歹徒逃逸路線，再迅速撥打110報案，讓警方可在最短時間內循線追緝犯嫌、打擊犯罪。1070111

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