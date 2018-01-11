福懋橄欖油混油案 前油脂處長等5人判刑

（中央社記者蘇木春台中11日電）福懋油脂公司林姓前油脂處長為降低生產成本，將標榜純橄欖油的產品，指示下屬添加芥花油混充，被檢警循線查獲後，林等5人認罪，台中地院判處6到10個月徒刑，全案還可上訴。



台灣台中地方法院今天發布判決書指出，福懋油脂公司51歲林姓前油脂處長，民國96年起至102年間，為降低橄欖油製造成本，將公司生產的6款標榜純橄欖油的產品，指示下屬添加20%到60%的芥花油。



檢警查出，純橄欖油每公斤約新台幣90元，芥花油成本不到50元，被查獲的「福懋漢氏原味橄欖油」、「福懋漢氏橄欖油」、「益康橄欖油」、「聖麥克特級橄欖油」、「聖麥克橄欖油」與「芙倫斯橄欖油」等6款產品被查獲前，在市面上總銷售額已逾億元。



檢方認定福懋油脂公司林姓前油脂處長、杜姓前廠長、研發處丁姓副理、銷售客張姓副課長及生產部陳姓副課長等人，涉詐欺、妨害農工商罪及違反食品衛生管理法等罪。



法官審酌，5名被告都是油品專業人員，為降低生產成本，罔顧消費者權益，且犯罪時間長達數年，嚴重影響交易秩序，雖與被害人和解，認為不宜給予緩刑，以示對食品業者及從業人員警惕。



台中地方法院判處林姓前油脂處長等5人，各6個月到10個月徒刑，福懋油脂公司犯罪所得沒收，並處罰100萬元罰金，全案還可上訴。1070111