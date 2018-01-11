多國對運毒祭重刑 警署籲勿以身試法

（中央社記者黃麗芸台北11日電）涉毒品走私，印尼檢方求處8名台灣人死刑。多國為禁絕毒品，對運毒都祭出重刑，像是馬來西亞、泰國、新加坡等最重刑責都是死刑，警政署刑事局呼籲民眾切勿以身試法。



印尼警方去年7月破獲印尼史上最大規模的安非他命走私案，共查獲來自中國大陸的安非他命約一公噸，且本案有多名台灣人涉案；雅加達南區地方法院昨天開庭審理此案，8名台灣人涉及散播並販售安非他命，均求處死刑。



若此案判刑確定，遭印尼判死刑的台灣毒犯將增至19人。



由於毒品危害甚鉅，同時也會衍生出許多社會及治安問題，世界多國為禁絕毒品，對於運毒罰則多祭出重刑。警政署刑事警察局今天接受中央社訪問時指出，像是鄰近的馬來西亞、泰國、新加坡和印尼的最重刑責均為死刑，日本最重則為無期徒刑。



刑事局舉例說，像是民國104年4月30日，馬來西亞警方查獲包括台灣籍王男、陳男（兩人當年均為20歲）、3名馬籍犯嫌和6名印尼籍犯嫌，涉嫌在布料捲軸中夾藏第三級毒品一粒眠145萬3310顆，市價估計超過新台幣2億元。



目前王男和陳男兩人仍在馬國關押候審中，外界認為極可能遭馬國法院判處死刑。



另外，在日本方面，一運毒集團於105年7月24日涉嫌自中國大陸港口裝運貨櫃進口LED燈具到日本東京港，遭日方實施檢查時發現燈具內夾藏有安非他命，隨後以「釣魚」方式交付並逮捕6名犯嫌，共查獲175公斤安毒，其中兩名台籍鄭男和柯男（當年各23歲、22歲）仍在日本關押候審中。



同樣發生在印尼，當地警方去年3月13日也查獲兩名台籍賴男和黃男（當年均24歲）在腿部綁縛安非他命運毒，總重共3.7公斤，兩人還在印尼關押候審中。



刑事局指出，根據近來情資顯示，國內毒品因檢警強力打擊掃蕩，已造成市場供需嚴重失衡、毒品缺口，國內不法販毒走私集團便積極吸收利用涉世未深的青年到境外運毒入境，最近國人在東南亞國家運毒遭查獲案件也有增加趨勢。



刑事局呼籲，民眾勿貪圖一時暴利，而遭運毒集團利用成為運毒工具，一旦遭查獲恐面臨無法承受的後果。1070111