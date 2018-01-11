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維修遭500公斤設備壓住 工人救出不治

發稿時間：2018/01/11 18:48

最新更新：2018/01/11 19:01

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一名曾姓男工人11日到台中西屯工業區一家公司維修集塵設備時，重達500公斤的設備突然傾倒，壓住曾男，警消獲報到場搶救但曾男已明顯身亡。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真　107年1月11日一名曾姓男工人11日到台中西屯工業區一家公司維修集塵設備時，重達500公斤的設備突然傾倒，壓住曾男，警消獲報到場搶救但曾男已明顯身亡。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真　107年1月11日

（中央社記者蘇木春台中11日電）曾姓工人今天到台中工業區一家五金工具製造公司，準備將廠內集塵設備卸下，卻突然遭重達500公斤的旋風分離器壓住傷重不治，檢警獲報相驗，並由勞檢處追究業主責任。

台中市消防局今天發布新聞稿指出，下午2時17分接獲公安事故報案，地點位於西屯區工業區41路一家工廠內，派遣救災救護車輛6輛、人員22人前往搶救。

消防人員到場時男性工人已明顯死亡，因現場空間狹窄，在動用破壞機具後，下午4時11分將遺體移出，由警方報請台中地檢署檢察官會同法醫相驗。

台中市政府警察局第六警分局表示，20歲的曾男下午與同事到台中工業區這家五金工具製造公司，進行廠內除塵設備拆卸工程，過程中重達500公斤的旋風分離器突然倒在曾男身上造成意外。

台中市政府勞動檢查處表示，初步調查旋風分離器設備老舊，支架有生鏽、脫落情形，工人施工前未先做好支撐等防護措施。目前已勒令停工，將對曾男所屬的業者處以新台幣3萬至30萬元的罰鍰。1070111

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