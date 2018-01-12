王炳忠北檢領證人旅費 否認加入共產黨

新黨發言人王炳忠（左2）因捲入中生共諜周泓旭案，去年12月19日被台北地檢署搜索並傳喚作證；12日上午王炳忠與父親王進步（前右2）赴北檢領取證人旅費新台幣530元，王炳忠表示他將會把錢捐出。中央社記者吳翊寧攝 107年1月12日

（中央社記者王揚宇台北12日電）新黨發言人王炳忠等人今天到台北地檢署領取去年12月19日被檢方傳喚的證人旅費及日費新台幣530元。王炳忠受訪時也說，自己沒加入中國共產黨，也沒申請加入。



北檢調查王炳忠等人疑涉國家安全法案件，去年12月19日清晨指揮警、調單位持搜索票到王的家中等處搜索；王炳忠、林明正、侯漢廷、陳斯俊等4名新黨青年軍，以及王炳忠的父親等人被帶回調查局接受偵訊；檢方複訊後將他們全數請回。



王炳忠今天與父親等人到北檢領取證人旅費。王炳忠表示，北檢發出的證人費領取通知書，發文日期是5日，但家人是在11日下午收到，其他證人最快收到的也是10日晚間，而通知書上所寫的最後領取日是12日，還須「本人在上班時間領取」，這對一般上班族是莫大困擾。



王炳忠說，不是計較幾百元的費用，而是堅持「證人費」是法律規定，北檢當天就應該給，這代表他們的身分都是證人，非犯罪嫌疑人，更不是被告，也不是經過律師提醒後聲請才有。



此外，檢調偵辦中生共諜周泓旭案，復原周刪除的電磁紀錄中，有一個入黨志願書，裡頭雖然沒有寫人名，但相關學、經歷內容跟王炳忠的情況雷同。



記者問王炳忠是否有加入中國共產黨，王回應沒有、沒申請過，也說這件事不是新料，檢調在「1219」當天就問過了，因偵查不公開，要不然那天他就會對外說明。1070112