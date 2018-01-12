/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 劉世芳寒流勞基法金球獎
>rss

王炳忠北檢領證人旅費 否認加入共產黨

發稿時間：2018/01/12 11:57

最新更新：2018/01/12 12:46

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
新黨發言人王炳忠（左2）因捲入中生共諜周泓旭案，去年12月19日被台北地檢署搜索並傳喚作證；12日上午王炳忠與父親王進步（前右2）赴北檢領取證人旅費新台幣530元，王炳忠表示他將會把錢捐出。中央社記者吳翊寧攝 107年1月12日新黨發言人王炳忠（左2）因捲入中生共諜周泓旭案，去年12月19日被台北地檢署搜索並傳喚作證；12日上午王炳忠與父親王進步（前右2）赴北檢領取證人旅費新台幣530元，王炳忠表示他將會把錢捐出。中央社記者吳翊寧攝 107年1月12日

（中央社記者王揚宇台北12日電）新黨發言人王炳忠等人今天到台北地檢署領取去年12月19日被檢方傳喚的證人旅費及日費新台幣530元。王炳忠受訪時也說，自己沒加入中國共產黨，也沒申請加入。

北檢調查王炳忠等人疑涉國家安全法案件，去年12月19日清晨指揮警、調單位持搜索票到王的家中等處搜索；王炳忠、林明正、侯漢廷、陳斯俊等4名新黨青年軍，以及王炳忠的父親等人被帶回調查局接受偵訊；檢方複訊後將他們全數請回。

王炳忠今天與父親等人到北檢領取證人旅費。王炳忠表示，北檢發出的證人費領取通知書，發文日期是5日，但家人是在11日下午收到，其他證人最快收到的也是10日晚間，而通知書上所寫的最後領取日是12日，還須「本人在上班時間領取」，這對一般上班族是莫大困擾。

王炳忠說，不是計較幾百元的費用，而是堅持「證人費」是法律規定，北檢當天就應該給，這代表他們的身分都是證人，非犯罪嫌疑人，更不是被告，也不是經過律師提醒後聲請才有。

此外，檢調偵辦中生共諜周泓旭案，復原周刪除的電磁紀錄中，有一個入黨志願書，裡頭雖然沒有寫人名，但相關學、經歷內容跟王炳忠的情況雷同。

記者問王炳忠是否有加入中國共產黨，王回應沒有、沒申請過，也說這件事不是新料，檢調在「1219」當天就問過了，因偵查不公開，要不然那天他就會對外說明。1070112

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

美東暴風雪

美東暴風雪

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP