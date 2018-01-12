林岱樺被控妨害公務 無罪確定

（中央社記者蕭博文台北12日電）立委林岱樺被控於太陽花學運期間，為帶日本媒體進入立法院議場遭拒，與員警發生衝突，遭起訴妨害公務。高等法院今天維持一審無罪判決，駁回檢察官上訴，林岱樺無罪確定。



台北地檢署起訴指出，林岱樺民國103年3月26日上午，因不滿立院駐衛警攔阻只持臨時採訪證的記者進入議場，而跟現場維持秩序的警察發生爭執，先伸手拉扯李姓員警，再伸手揮拳推向李男胸口，妨害執行公務。



台北地方法院一審認為，太陽花學運期間，林岱樺接獲黨團通知帶記者進入議場，主觀上沒有妨害公務的意思，而且林岱樺雖然有用手掌虎口置於李姓員警的手肘，但沒有推打員警，不能認定林岱樺有讓員警不能抗拒的強暴行為，判決林岱樺無罪。



案經檢察官提起上訴，台灣高等法院審理認為，林岱樺客觀上的行為，雖屬妨害公務罪的強暴行為，但她主觀上並不是要妨害李姓員警執行職務。



高院發布的新聞稿指出，當時林岱樺主觀上是認為她受民進黨立法院黨團指派值勤，任務包括保護學生、帶記者進入會場，因為李姓員警不肯讓她帶記者進入會場，雙方才起衝突。



新聞稿提到，林岱樺不是要故意去妨害李姓員警執行職務，因為妨害公務屬於故意犯，林岱樺主觀上既然沒有要妨害員警執行職務的意思，就應該要判決無罪，本案不得上訴。1070112