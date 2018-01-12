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降編納入海委會 海巡署：不影響基層權益

發稿時間：2018/01/12 18:11

最新更新：2018/01/12 19:33

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海洋委員會4月即將在高雄掛牌成立，海巡署副署長胡意剛12日表示，海巡署基層同仁權益不受影響，未來仍全力執行維護漁權、救生救難等核心任務。中央社記者劉建邦攝　107年1月12日海洋委員會4月即將在高雄掛牌成立，海巡署副署長胡意剛12日表示，海巡署基層同仁權益不受影響，未來仍全力執行維護漁權、救生救難等核心任務。中央社記者劉建邦攝　107年1月12日

（中央社記者劉建邦台北12日電）海洋委員會4月將掛牌，組改後海巡署從二級降至三級機關。海巡署副署長胡意剛今天說，海巡署基層同仁權益不受影響，未來仍將全力執行維護漁權、救生救難等核心任務。

行政院海岸巡防署今天舉辦年終記者會，胡意剛致詞時表示，海巡署從民國89年1月28日成立至今，月底屆滿18年，成立初期任務著重查緝走私、偷渡、取締越界漁船，近年以強化海上救難、為民服務、維護主權漁權及公海巡護為主。

他說，去年是反毒成果豐碩的一年，像金門艦去年5月在烏坵海域，查獲漁船載運一級毒品海洛因693公斤，約1800塊海洛因磚，打破24年治安紀錄，創下查獲海洛因數量最佳績效。

至於外界關心組織改造問題，胡意剛表示，海洋委員會及海洋保育署4月將在高雄掛牌，以海巡署而言，一線基層同仁權益不會受影響，只有部分內勤人員因業務移撥，有些微改變，但一定保障身分和待遇。

他說，組改只是過程，海巡署仍會全力執行「海域治安、維護漁權、救生救難、海洋事務、海洋保育」5大核心任務，並持續籌建「旋翼型無人飛行載具」、「紅外線熱影像系統」與「艦艇發展計畫」等工作，組改後海巡署將改為三級行政機關，名稱為「海洋委員會海巡署」，但任務不變、精神不變。

海巡署人事處表示，因組改讓機關降編影響職等，已向行政院人事行政總處報告，希望維持同仁原職等，但主要影響為高階主管，人事行政總處也了解並規劃配套措施，後續會以此方向向銓敘部爭取。1070112

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