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關鍵字： 康龍劉世芳寒流勞基法
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里長冒名索喪葬費 受害家屬反應展氣度

發稿時間：2018/01/12 20:10

最新更新：2018/01/12 21:18

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苗栗縣一名里長協助柬埔寨丘姓男子（左）在台辦理母親喪事，竟以禮儀社名義索討喪葬費，東窗事發後，里長認錯道歉，並允諾還款；丘男得知後仍感謝里長、禮儀社給他的幫助，希望以母親名義將收回來的錢捐回禮儀社做公益。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真　107年1月12日苗栗縣一名里長協助柬埔寨丘姓男子（左）在台辦理母親喪事，竟以禮儀社名義索討喪葬費，東窗事發後，里長認錯道歉，並允諾還款；丘男得知後仍感謝里長、禮儀社給他的幫助，希望以母親名義將收回來的錢捐回禮儀社做公益。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真　107年1月12日

（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）苗栗縣一名里長協助柬埔寨丘姓男子來台辦理母親喪事，竟以葬儀社名義索討新台幣10萬元，東窗事發後，認錯道歉允諾還款；丘男得知仍感謝里長協助，還要把錢捐回葬儀社做公益。

苗栗縣通霄鎮74歲陳姓老婦早年自柬埔寨再婚嫁來台灣，因丈夫過世，獨居多年，去年12月27日過世，她在台無親無故，警方費盡苦心聯繫上家鄉前夫所生的次子丘姓男子，並協助搭機來台完成婦人後事，把骨灰帶回柬埔寨，讓她落葉歸根。

丘男來台時，人生地不熟，通霄鎮通東里里長楊佩芳熱心陪同辦文件、安排住宿，並聯繫通霄鎮天威禮儀社辦理後事；禮儀社得知陳婦家境清寒，主動表明義務幫忙「不收取任何費用」，豈料，事後發現楊姓里長，竟私下以公司名義向丘男索討10萬元喪葬費。

禮儀社業者不甘本欲做善事的心意，被里長私下利用牟利，將里長所為po網爆料。業者今天表示，會代家屬要回10萬元，換成美金匯回柬埔寨。

里長楊佩芳在東窗事發後，今天在媒體前坦承犯錯說「我有很大的缺失，這樣做不對。」他指出，已向葬儀社致歉，並允諾還款，對於葬儀社po網爆料舉動，低調表示「自己不對在先，不能說什麼」，也不會怨嘆對方。

已回到柬埔寨的丘男則透過電訪指出，來台期間都由里長幫忙帶路、辦理文件，過程中一直問他費用多少？里長都說「做完再說」，期間曾聽到葬儀社人員說「免費」，但當時諸事繁瑣就沒再多問。

丘姓男子表示，禮儀社告知此事時，他回應「里長這麼老了，不要鬧到被抓去關，大家能處理就儘量處理就好」，至於收回來的錢，希望能以母親名義捐回禮儀社作為公益之用。

他說，包括里長、禮儀社給予的服務、幫助，他都記在心裡，也非常感謝，另外當初離台前，給里長5200元紅包「是我心甘情願給的」。1070112

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