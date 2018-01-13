花蓮特搜隊成軍 加入國際救援行列

花蓮縣特種搜救隊13日成軍，除了保障民眾安全，也將加入國際救援行列。中央社記者李先鳳攝 107年1月13日

（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）花蓮縣特種搜救隊今天成軍，在地震發生頻率相當高的花蓮，特搜隊長陳秋銘說，這是獲內政部消防署驗證通過的特搜隊伍，有信心保障民眾安全，也加入國際救援行列。



花蓮縣消防局上午在花蓮市德興運動場舉辦119消防節慶祝活動，身兼花蓮義消總隊長的縣長傅崐萁授旗新成軍的特種搜救隊，並表揚傑出警消、義消、婦宣及鳳凰志工等；特搜隊現場演練破壞建築緊急救援。



花蓮縣消防局長林文瑞指出，1999年九二一大地震發生後，世界各國派出搜救隊來台援助，事後台北市成立國內第一支特種搜救隊，其他縣市也陸續跟進，但花蓮縣受限於經費，等了18年後，在「花東地區永續發展基金」專案補助下，今天終於成軍。



林文瑞表示，花蓮縣因幅員廣大，山難及海難頻傳，加上位於地震帶，成立特搜隊實屬必要；並配合購置生命探測器、倒塌建築物破壞工具及山、海難救援等特殊救援設備。



特搜隊成立後，由年度常訓經費編列各項訓練費用，未來訓練步上軌道，準備成立民間特搜隊，共同承擔花蓮縣及支援外縣市的特種搜救任務。



陳秋銘說，民間特搜隊計劃訓練50名義消，再結合目前32名消防局特搜人員，將具有中級特種搜救隊的救援量能；且獲排入參與國際救援輪值表，一旦哪個國家、地區發生重大災害，特搜隊將可立刻趕往災區加入國際救援行列。1070113





花蓮縣特種搜救隊13日成軍，上午在德興運動場舉辦119消防節慶祝活動，現場演練破壞建築緊急救援。中央社記者李先鳳攝 107年1月13日