農曆年前失業欲輕生 警寒夜伸援手解危

北市21歲藤姓女子日前因失業心情低落，在住家頂樓欲輕生，警方獲報後趕抵現場，給予溫暖關懷和開導，成功化解這場危機。（台北市警察局文山第一分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年1月14日

（中央社記者黃麗芸台北14日電）農曆年將至卻失業，北市21歲藤姓女子日前心情低落、哭泣，在住家頂樓欲輕生，警方獲報後趕往現場，在寒夜中持續給予溫暖關懷和開導，成功化解這場危機。



台北市警察局文山第一分局木新派出所12日凌晨1時許，接獲民眾通報，木新路3段一處公寓頂樓有女子在哭泣，由於當時深夜溫度不到攝氏10度，警方不敢大意，立即派巡邏員警林羽鶴、許景沛及鄒婉琳趕赴現場。



警方到達公寓頂樓發現，在寒風中哭泣的藤女已有輕生念頭，上前關心得知，藤女家人正期待過農曆新年之際，她卻得面臨失業問題，因心情不佳而獨自到頂樓，哭泣多時後被家人發現，拒絕家人靠近還數次表示不想活。



經在場3名員警不斷給予溫暖關懷和開導，聆聽藤女傾訴、抒發心情，終於成功阻止憾事發生。藤女在心情緩和後，才願意和員警們一起下樓，並打消輕生念頭，家屬也對協助員警深表感激。



警方呼籲，「念頭轉個彎，生命無限寬廣」，自殺不能解決問題，民眾若有相關問題可求助生命線專線1995。1070114