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關懷馨生人 八仙案傷者分享奮鬥故事

發稿時間：2018/01/14 14:27

最新更新：2018/01/14 14:56

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八仙塵爆倖存者黃博煒14日出席犯罪被害人保護協會台灣士林分會舉辦的歲末餐會，分享傷後的奮鬥過程與近日發表的新書「但我想活」。中央社記者吳家昇攝　107年1月14日八仙塵爆倖存者黃博煒14日出席犯罪被害人保護協會台灣士林分會舉辦的歲末餐會，分享傷後的奮鬥過程與近日發表的新書「但我想活」。中央社記者吳家昇攝　107年1月14日

（中央社記者王揚宇台北14日電）犯保士林分會今舉辦歲末關懷活動；在八仙塵爆中被截去四肢而存活的黃博煒到場分享說，盼以自身故事讓被害者家屬看到更多可能，「阻礙我們的不是肢體，而是我們的心」。

財團法人犯罪被害人保護協會士林分會發布新聞稿指出，為表達對馨生人的關懷，14日於台北市大直典華旗艦館舉辦歲末團體關懷活動，共計邀請160位馨生人，活動內容包括法律諮詢、生命鬥士重生分享與團體心理輔導。

黃博煒說，如果自己的故事可以給被害者家屬一個鼓舞的力量， 或許這是他活下來的價值之一；今天的分享，希望讓所有人看到更多可能，「阻礙我們的不是肢體而是我們的心，只要心裡願意跨出去，沒有什麼是不行的」。

身兼犯保協會董事長的台灣高等法院檢察署檢察長王添盛，以及法務部政務次長陳明堂、士林地檢署檢察長張清雲、台北市長柯文哲等人今天出席鼓勵馨生人。

柯文哲說，台灣過去發生很多社會重大事件，不管是「蝶戀花遊覽車案」還是「陽明山車禍案」等，整個事件對社會造成的壓力，常常是心理比實質多；若單靠政府來做所有事，非常困難，所以靠公私部門協力合作，保護被害人權益、重建生活及撫平傷痛，謝謝很多社會力量來幫助政府，補足政府不足的地方，被害人的保護可以做得更好。

活動主辦單位今也邀請一對在八仙塵爆案相識、結婚的蘇氏夫妻上台分享；蘇男指出，最開始復健時，進步沒預期的好，非常沮喪，還好那時候認識也在復健的妻子，給他很多鼓勵、正能量。1070114

八仙塵爆倖存者黃博煒14日出席犯罪被害人保護協會台灣士林分會舉辦的歲末餐會，分享八仙塵爆後堅毅奮鬥的歷程。中央社記者吳家昇攝　107年1月14日八仙塵爆倖存者黃博煒14日出席犯罪被害人保護協會台灣士林分會舉辦的歲末餐會，分享八仙塵爆後堅毅奮鬥的歷程。中央社記者吳家昇攝　107年1月14日
八仙塵爆倖存者黃博煒（右）14日出席犯罪被害人保護協會台灣士林分會舉辦的歲末餐會，接受新北市社會局副局長呂春萍（左）的獻花。中央社記者吳家昇攝　107年1月14日八仙塵爆倖存者黃博煒（右）14日出席犯罪被害人保護協會台灣士林分會舉辦的歲末餐會，接受新北市社會局副局長呂春萍（左）的獻花。中央社記者吳家昇攝　107年1月14日
台北市長柯文哲（左2）14日出席犯罪被害人保護協會台灣士林分會舉辦的歲末餐會，會中致贈禮品給八仙塵爆受害者蘇庭緯（右2）、韓寧（左）夫婦。中央社記者吳家昇攝　107年1月14日台北市長柯文哲（左2）14日出席犯罪被害人保護協會台灣士林分會舉辦的歲末餐會，會中致贈禮品給八仙塵爆受害者蘇庭緯（右2）、韓寧（左）夫婦。中央社記者吳家昇攝　107年1月14日
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