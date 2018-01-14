/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 夏威夷空中巴士寒流康龍
>rss

九二一大地震 開啟台灣災害搜救犬新頁

發稿時間：2018/01/14 18:31

最新更新：2018/01/14 20:06

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
政部消防署去年11月主辦「2017亞洲區MRT搜救犬隊國際任務救援能力認證」活動，國內、外共計有16支隊伍報名參加，並有7隊台灣隊伍順利通過。（內政部消防署提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年1月14日政部消防署去年11月主辦「2017亞洲區MRT搜救犬隊國際任務救援能力認證」活動，國內、外共計有16支隊伍報名參加，並有7隊台灣隊伍順利通過。（內政部消防署提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年1月14日

（中央社記者黃麗芸南投縣14日電）19年前的九二一大地震，多國派搜救員、搜救犬來台馳援，成為國內成立搜救犬隊的起源，去年還主辦「亞洲區MRT搜救犬隊國際任務救援能力認證」，多達7隊台灣隊伍順利通過。

內政部消防署特種搜救隊分隊長陳順天告訴中央社記者，民國88年9月21日發生的南投縣集集大地震，傷亡、損失都相當慘重，也讓政府了解到國內防災預防及搶救上的缺失。

陳順天指出，當時來台的國際搜救隊伍分別來自20國、38個國外緊急搜救隊（包括2個醫療團體），共計728人和103隻搜救犬，協助相關震災救難工作。

由於台灣當時並無搜救犬，陳順天說，九二一大地震也讓國人看到國際搜救犬在災害發生時的搜尋能力，有鑑於此，消防署在91年成立特種搜救隊後，就積極辦理並推廣搜救犬馴養業務，並於99年設立搜救犬隊。

負責訓練、飼養搜救犬能在災難現場發揮功能的人，均被稱為領犬員。

陳順天指出，目前消防署搜救犬隊的領犬員共有4人，旗下列管10隻搜救犬，另外還有4隻培訓中；通常訓練一隻通過國際認證的多功能搜救犬最快約需18個月，但一般平均則約為24個月，訓犬過程是一條漫長的路，經費也有限。

但歷時一年多的準備和努力，消防署去年11月成功爭取主辦「2017亞洲區MRT搜救犬隊國際任務救援能力認證」活動，是繼韓國在2008年舉辦後的第二個亞洲國家，國內、外共計有16支隊伍報名參加，並有7隊台灣隊伍順利通過。

其中，有2隊來自消防署搜救犬隊、3隊來自台中市消防局，其餘另2隊分別為高雄市消防局和台東縣消防局。

陳順天表示，通過認證的隊伍未來將能接受聯合國的徵召，執行國內、外重大災害型救援任務，這也代表台灣所培訓的搜救犬能力受到國際肯定。

根據消防署資料指出，最適合擔任搜救犬的犬隻包括德國狼犬、拉不拉多獵犬、邊界牧羊犬、比利時瑪利諾斯牧羊犬、黃金獵犬和聖伯納犬；且依搜救能力可分為廣域搜尋、倒塌建築物、雪崩及水難搜救犬等。

搜救犬的工作生命週期約為5年，巔峰期在3至5歲，6至7歲則須視體能狀況和作業搜尋慾望才可繼續投入災區搜救作業。

國際間公認搜救犬認證標準共有兩種，分別為IRO（國際搜救犬組織）體系和FEMA （美國聯邦緊急應變總署）體系。

目前國內所培訓出的搜救犬，已執行過伊朗、印尼日惹及海地震災救援等國際任務；國內則有高雄氣爆和台南市維冠大樓倒塌救援，並獲高度肯定。消防署說，搜救犬推展為長期扎根工作，未來也將持續致力提升國內搜救犬質、量以達國際水準。1070114

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP