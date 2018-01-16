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刈包吉最後一場愛心宴 善心人募款助圓夢

發稿時間：2018/01/16 14:59

最新更新：2018/01/16 14:59

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（中央社記者張茗喧台北16日電）在萬華地區提及「刈包吉愛心宴」幾乎無人不曉，但廖榮吉（刈包吉）因年邁加上虧損，坦言今年恐怕是最後一年辦桌宴請街友，32年的愛心宴將走入歷史。

眼看年關將近，廖榮吉感嘆，今年的愛心宴贊助金僅有往年的1成，原訂4天的愛心宴可能將減為2天，但堅持「絕不能不辦」。有善心人士替他發起募款，盼募得新台幣200萬元，替愛心宴畫下完美句點。

今年78歲的廖榮吉今天接受中央社記者電訪時說，他的兒時生活非常清苦，只能靠豆腐渣、地瓜籤度日，後來開了印刷廠賺了點錢，一心想回饋社會，民國76年開始自掏腰包宴請街友，讓街友也能重溫年夜飯的感覺，一辦就是32個年頭。20多年前他因印刷廠收了改賣刈包，因此有了「刈包吉」稱號，在萬華地區無人不曉。

廖榮吉回憶，街友宴最早只有5桌，從除夕前一天開始連辦6天，花費大約10萬元，此事在街友間漸漸傳開，人數也年年增加，桌數曾一度暴增至1000桌以上，各界物資湧入，往年都會有蝦子、豬腳及愛心麵。

他笑稱，每年愛心宴都會湧入大批街友，有些熟面孔幾乎年年報到，辦幾天就吃幾天，不論什麼菜色一端上桌就「秒殺」。廖榮吉說，他雖然早在10年前就退休，刈包攤也交棒給兒子，但仍盡可能年年舉辦愛心宴。

32年來，他一共舉辦22次愛心宴，幾乎花掉畢生積蓄，有時也有善心人士贊助部分費用，但贊助金仍遠遠跟不上成本支出。

廖榮吉感嘆，他年紀大了、身體毛病也越來越多，加上去年已經虧了1、200萬元，兒子極力反對他再辦下去，他雖廣邀各界愛心人士接棒續辦愛心宴，但至今仍無人問津。

眼看年關將近，今年的贊助金卻僅有往年的1成，原訂4天的愛心宴恐怕將減為2天，他坦言，這也許是他最後一次辦愛心宴，「絕不能不辦」，有錢就吃好一點，沒錢菜色就差一點。

有善心民眾替他發起「the ONE table 一張桌子扶助計畫」募款計畫，預計22日可開始募款，盼大家共同替愛心宴畫下完美句點。1070116

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