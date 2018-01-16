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強力執行欠繳燃料費 行政執行署封地扣車

發稿時間：2018/01/16 16:18

最新更新：2018/01/16 17:48

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法務部行政執行署近期強力執行欠繳燃料使用費案件，士林分署16日發布新聞稿指出，上午執行人員前往內湖區遊覽車業者處查扣多部遊覽車。（法務部行政執行署士林分署提供）中央社記者蕭博文傳真　107年1月16日法務部行政執行署近期強力執行欠繳燃料使用費案件，士林分署16日發布新聞稿指出，上午執行人員前往內湖區遊覽車業者處查扣多部遊覽車。（法務部行政執行署士林分署提供）中央社記者蕭博文傳真　107年1月16日

（中央社記者蕭博文台北16日電）法務部行政執行署強力執行欠繳燃料使用費案件，士林分署查封不動產74筆、車輛7部，其中5部是大型遊覽車，共徵起321萬餘元，台北分署也徵起516萬8664元。

台北分署今天發布新聞稿指出，截至民國106年12月31日止，經由各地區監理機關移送台北分署執行的欠繳燃料使用費案件，共有1萬9126人、4萬2535件，總金額高達新台幣4374萬8565元。

台北分署指出，全國欠繳燃料使用費50名大戶，有8人位在台北分署轄區，欠繳金額自15萬元至90萬元不等。

行政執行署針對有還款能力卻不繳納的義務人，自1月3日起發動強力執行專案，各分署如查出義務人有可供執行的財產，立即扣押其存款或薪資等財產，甚至禁止處分、查封、拍賣車輛與不動產。

台北分署說，新北市新店區一家駕駛訓練班遭監理機關禁止異動登記名下車輛後，趕在執行人員前往查封車輛前，繳清欠費23萬元；另有兩家遊覽車運輸業公司，也於15日分別繳清20餘萬元欠費。

排名全國欠費大戶第1與第8的公司負責人，也於15日至台北分署辦理分期，並當場開立支票繳納2間公司全部欠費124萬元。台北分署統計，自1月3日至16日止，已徵起516萬8664元。

士林分署的新聞稿則指出，今天上午執行人員前往內湖區查扣5部遊覽車，負責人當場繳納15萬元，另就尚欠100餘萬元稅費辦理分期並提供擔保；負責人還大吐苦水說並非惡意不繳，而是近年大陸團客減少，旅遊市場不景氣，公司營運遭受嚴重打擊，允諾只要公司營運好轉一定儘速繳清。

士林分署呼籲，為落實政府公權力，強力執行滯欠汽機車燃料使用費及罰鍰案件沒有預定時間表，將持續全面對欠繳的汽機車車主採取扣薪、扣款、查封車輛、動產、不動產、限制出境及拘提管收等強制措施，請車主切勿心存僥倖。

台北分署則提醒，汽機車燃料使用費如逾期未繳納，監理機關會將案件移送執行，民眾如果收到各行政執行分署寄發的繳款通知書，請務必於通知書所載期限內繳納。1070116

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