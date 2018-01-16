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網購詐騙老招又來 警機靈助婦保積蓄

發稿時間：2018/01/16 19:11

最新更新：2018/01/16 19:25

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台北市一名婦人（右）日前遭詐騙集團謊稱網購付款出錯，要她依指示到ATM解除設定，幸遇熱心員警陳昱伸（左）察覺有異，苦勸後成功攔阻詐騙案發生。（台北市警察局文山第二分局提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年1月16日台北市一名婦人（右）日前遭詐騙集團謊稱網購付款出錯，要她依指示到ATM解除設定，幸遇熱心員警陳昱伸（左）察覺有異，苦勸後成功攔阻詐騙案發生。（台北市警察局文山第二分局提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年1月16日

（中央社記者黃麗芸台北16日電）北市一名5旬程姓婦人日前遭詐騙集團謊稱網購付款出錯，要她依指示到ATM解除設定，幸遇員警巡邏察覺有異，苦口婆心勸說勿受騙，成功攔阻受騙金額新台幣13萬餘元。

台北市警察局文山第二分局萬盛派出所警員陳昱伸14日晚間9時執行巡邏勤務時，看到程婦面露惶恐，且一手持手機通話，另一手同時在操作提款機。

陳昱伸認為事有蹊蹺，便靠近程婦身邊聆聽電話內容，當他聽到關鍵字「分期付款」，便立即聯想到可能是詐騙集團慣用手法。經深入追查詢問，程婦表示是接到自稱網路購物賣場廠商的電話，對方指她先前所購商品因誤設為分期付款，將遭賣場連續10期扣款，賣方正偕同銀行人員以電話指示她操作手續，以辦理解除扣款設定。

陳昱伸篤定程婦遇到詐騙集團，並苦口婆心向她勸說這是一場騙局，程婦才恍然大悟差點受騙，並感謝陳員讓她保住辛苦工作賺來的13萬餘元積蓄。

文山第二分局指出，ATM只有「提款」和「轉帳」功能，並無解除分期付款或退款的功能，請民眾多加留意勿受騙。若接獲網購客服聲稱訂單有問題，應將電話掛斷後，主動撥打客服電話再度確認或撥打165反詐騙諮詢專線諮詢。1070116

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