2毒嫌拒捕開槍 子彈飛過員警頭上

屏東縣潮州鎮中正市場後方17日晚間發生2名販毒嫌疑人拒捕向員警開槍事件，一名員警差點被打中，最後警方順利制伏嫌疑人。圖為警方巷弄內與嫌疑人對峙。（潮州警分局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年1月17日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣17日電）屏東潮州鎮中正市場後方今天晚上7時許，發生2名販毒嫌疑人拒捕向員警開槍事件，一名員警差點被打中，子彈從他的頭上飛過，2嫌拒捕一共開了2槍，最後被制伏。



潮州警分局副分局長李忠華表示，丁姓和紀姓員警晚間前往遞送法院通知書給劉姓民眾，此時，屋裡的黃姓和廖姓男子見到警察，立刻奔往2樓房間，2員警也追上去，敲門時，一顆子彈從房內射出來，從丁姓員警頭上呼嘯而過，差點打中。



李忠華表示，黃、廖2人從2樓陽台跳到對面住家，此時支援的警力到達，黃男又對空開了一槍，警方追了約30公尺，在一戶人家的倉庫裡發現2人，黃男此時將一把手槍擺在地上，另一把手槍抵著自己脖子，揚言自殺，警方道德勸說，讓他放下槍，並將黃、廖逮捕。



李忠華表示，在劉姓民眾家中查到秤毒品的磅秤，黃、廖有販毒嫌疑，警方調查中。1070117



