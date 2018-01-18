妻帶小孩躲回娘家 丈夫找上門砍死她

彰化縣發生殺妻命案，王姓男子18日上午直闖妻子許姓女子位於彰化市的娘家，持美工刀殺妻，再將門反鎖後逃逸，警方獲報後隨即到場，由鑑識人員進入命案現場採集跡證。中央社記者吳哲豪彰化攝 107年1月18日

（中央社記者吳哲豪彰化18日電）王姓男子和妻子許姓女子感情不睦，兩人時常發生爭吵，王姓男子疑似不滿小孩被妻子抱走，今天上午前往許姓女子位於彰化市福山路的娘家找小孩，持刀將許女殺害致死。



警方指出，王姓男子和許姓女子結婚2年多，但是兩人經常吵架，根據許女的母親供稱，王男還曾對女兒拳腳相向，而王姓男子持刀殺死妻子後即逃逸無蹤，目前仍在循線追緝中。



警方表示，王男家住台中市，已聯絡他的家人追查下落，至於許女的家屬則在案發後將兩人所生一個月大的小孩帶走。1070118



帶小孩回娘家 女子遭丈夫持手工刀刺死



（中央社記者吳哲豪彰化18日電）彰化縣傳出殺妻命案，王姓男子今天上午直接闖入妻子許姓女子位於彰化市的娘家，持美工刀殺妻，再將門反鎖後逃逸，鄰居聽到呼救聲趕緊報警，警消獲報破門，但許女已傷重不治。



家住台中市的王姓男子和妻子許姓女子結婚2年，但2人時常發生爭吵，許姓女子一氣之下將2人所生一歲的兒子帶回彰化市的娘家居住，王姓男子心生不滿，今天上午特別來到許姓女子的娘家要找妻子理論。



據一名家住在許女娘家隔壁的鄰居轉述，王男約在上午9時左右來到娘家，直接進入3層樓的透天厝，上2樓要找妻子理論，將妻子帶到一樓的飯廳，過程中疑似發生爭吵，王姓男子直接拿手工刀殺許女，許女的妹妹聽到聲音，下樓查看，發現姊姊被刺傷，才剛拿起手機，就被王姓男子砸爛。



許女的妹妹於是跑出家門大聲呼救，王姓男子趁機收拾東西，同時將飯廳的門反鎖，不讓任何人入內，然後開車逃逸；至於鄰居聽到許姓女子妹妹的呼救聲，趕緊報警，警消獲報趕到現場，將飯廳的門撞破，不過許女已失血過多致死。



彰化縣警察局刑警大隊的鑑識人員仍在命案現場進行鑑識，同時追查王姓男子的下落，以釐清殺人動機以及命案發生的過程。1070118