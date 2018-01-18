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關鍵字： 謝淑薇彩蝶宴地震高鐵
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不滿聲請家暴令 男子開車撞死妻判無期

發稿時間：2018/01/18 16:35

最新更新：2018/01/18 16:35

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（中央社記者吳哲豪彰化18日電）59歲黃姓男子不滿妻子向法院聲請保護令，駕駛小貨車衝撞妻子致傷重不治，黃男遭起訴，法院審理此案時，黃男辯稱視力不佳，仍被依殺人罪判處無期徒刑。

根據彰化地方法院今天公布的判決書，黃男因多次對妻子謝姓女子家暴，謝女因此向法院聲請保護令，黃男因此心生不滿，曾對妻子揚言「今天如果再收到傳票，要跟妳同歸於盡」，駕駛小貨車前往工廠，看見妻子和2名兒子在工廠內，決定開小貨車衝撞謝女。

謝女當場被黃男駕駛的小貨車衝撞而夾死，黃男撞人後想要喝農藥自殺被擋下，遭檢方依殺人罪提起公訴；法院審理此案時，黃男辯稱，曾說要同歸於盡是氣話，當時是要去工廠拿東西，才會開小貨車前往工廠，而進入工廠後因自己的視力有問題，眼睛有視網膜剝離的問題，看不清楚妻子和兒子的位置，才會撞到人。

不過地院法官根據彰化基督教醫院開出的報告，認為黃男的視力雖然有問題，不過沒有視網膜剝離，加上小貨車車牌被撞到變形，認定黃男所說駕駛小貨車進入工廠時不是蓄意衝撞，辯詞不可採。

法官認為，黃男如果只是要進工廠拿東西，當小貨車撞倒人的時候應該要下車查看妻子的傷勢，而不是在下車後喝農藥自殺，被告所說都是推委卸責之詞，因此依刑法殺人罪，判處黃男無期徒刑，褫奪公權終身，全案可上訴。1070118

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