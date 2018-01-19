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警方追源頭 查獲27萬個毒咖啡包裝袋

發稿時間：2018/01/19 10:58

最新更新：2018/01/19 13:29

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新北市刑警大隊組成專案小組追查摻混毒品的新型態毒品咖啡包，日前查獲27萬個咖啡包裝袋，其中外觀以小丑（圖）、惡魔系列占最大宗。（警方提供）中央社記者林長順傳真　107年1月19日新北市刑警大隊組成專案小組追查摻混毒品的新型態毒品咖啡包，日前查獲27萬個咖啡包裝袋，其中外觀以小丑（圖）、惡魔系列占最大宗。（警方提供）中央社記者林長順傳真　107年1月19日

（中央社記者林長順新北19日電）近年來毒咖啡包盛行，新北市刑警大隊組成專案小組追查咖啡包裝帶源頭，查出一名彭姓男子涉嫌重大，17日展開搜索行動，查獲27萬個包裝帶，警方正循線追查背後的販毒集團。

摻混毒品的新型態毒品咖啡包外觀近年來不斷推陳出新，販毒者為吸引年輕人注意，紛紛以各式新奇包裝袋混裝毒品，於夜店、KTV等聲色場所銷售販毒。這些新型態毒品咖啡包外觀以惡魔、小丑系列佔最大宗。

警方及學者專家對於這些系列性毒品包裝袋的設計、製造的來源相當起疑，新北市刑大組成專案小組，開始向上追查。

專案小組日前查獲一起毒品咖啡包案，查知惡魔包裝袋購自網路，於是指派熟悉網路交易的幹員深入分析，發現某拍賣網站的特定賣家彭姓男子涉有重嫌。

專案小組從100多個網路買家逐一分析，證實這些買家中多為毒品前科犯，且部分已遭警查獲分裝販售毒品咖啡包，羈押在案。比對毒販用來包裝毒品的咖啡包印刷方式、外觀型態皆與彭男售出的相符。

專案小組鎖定彭男涉嫌重大，17日前往桃園彭男住處搜索，查扣27萬個包裝袋。彭男坦承包裝袋圖樣設計皆出自其手，約自5年前構思印刷，再透過拍賣網站大量販售，行銷全台賺取暴利。

警方初估彭男已販賣出惡魔、小丑系列毒品包裝袋約15萬個，將持續以彭男為中心，追查包裝袋流向，對潛在毒品咖啡包分裝場的販毒集團進行全面查緝。1070119

新北市刑警大隊組成專案小組追查毒咖啡包，查出一名彭姓男子涉嫌重大，17日展開搜索行動，查獲27萬個咖啡包裝袋。（警方提供）中央社記者林長順傳真　107年1月19日新北市刑警大隊組成專案小組追查毒咖啡包，查出一名彭姓男子涉嫌重大，17日展開搜索行動，查獲27萬個咖啡包裝袋。（警方提供）中央社記者林長順傳真　107年1月19日
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