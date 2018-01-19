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海巡署籌建20部無人機 提升救難動能

發稿時間：2018/01/19 16:16

最新更新：2018/01/19 16:16

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（中央社記者劉建邦台北19日電）海巡署規劃今年和明年籌建20部「旋翼型無人飛行載具」，盼提升查緝海上違法和救生救難動能，並機動支援所屬單位。

法新社與澳洲廣播公司（ABC）昨天報導，一架澳洲無人駕駛救生機拋下救生設備，營救兩名受困3公尺高巨浪中的少年，完成據信為全球首例的無人機大海救援任務。

海岸巡防署官員今天表示，總統蔡英文在「台東艦」及「屏東艦」雙艦成軍典禮時指示，高科技化裝備及高素質人力活用為海巡署未來政策發展方向，規劃把「旋翼型無人飛行載具」試辦計畫作為今年及民國108年的施政重點。

海巡署表示，執行巡護時，常受限崎嶇地形等因素影響，導致無法即時掌握岸際與海上的違法情事、救生救難及油污染等案件現場狀況，過去未曾使用無人機執行查緝狀況，規劃分2年籌建20部「旋翼型無人飛行載具」，行政院已核定計畫，相關預算和計畫內容也送至立法院審議，等通過後就施行。

海巡署規劃20部無人機採「集中配置、機動支援」原則，統一集中配置給巡防區及北、南機動海巡隊，機動支援岸、海單位勤務使用，未來可輔助勤務監控，並降低勤務風險性，因無人機具備巡航快速、制高觀測、視野寬廣優點，可提高救生救難目標尋獲率，也能即時監控油污狀況，提供勤務調度參考。1070119

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