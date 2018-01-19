阿羅哈國道車禍 死亡理賠協商破裂

（中央社記者陳朝福高雄19日電）阿羅哈客運去年9月在國道發生6死11傷車禍案，業者與死者家屬今天進行理賠協商，業者代表先提出賠償新台幣90萬元，再增20萬元，家屬不滿一條人命只值110萬元，協商破裂。



雙方協商在橋頭地方法院舉行，先向協商調解處報到，家屬代表神色凝重，隨後在協商室分批進行協商。



家屬代表表示，對方由副理等人代表公司出席，董事長等高層未出面。對方先提出理賠90萬元，再增加20萬元，家屬不滿一條人命只值110萬元，不合理。



也有家屬指阿羅哈董事長陳瑞鈴曾到高雄市殯儀館弔唁死者時表示理賠會優於其他同業，但「誠意在何處」、「離譜」，要求董事長等高層出來面對。家屬只獲得200萬元的強制險理賠。



家屬認為對方協商代表層級太低，要求可決定性的董事長等高層出來面對。阿羅哈協商代表則持續向家屬代表說明誠意與和解內容。



阿羅哈客運去年9月11日在國道1號北上岡山路段347.9公里處發生6死11傷車禍，高雄市勞工局曾到阿羅哈高雄總站稽查駕駛吳（心劦）松的派車單，釐清是否疲勞駕駛，雖未查出明顯違規，但發現排班不妥，最後橋頭地檢署判讀國道警察扣案的行車紀錄器，查出是吳男當時疑因找東西分心肇事，10月3日偵結，依業務過失致死罪嫌起訴。1070119