自爆愛飆車 無照騎士撞死路人判囚1年

（中央社記者蕭博文台北20日電）林姓男子雨夜無照騎乘機車，未掀開起霧的護目鏡，導致視線不佳撞死路人。高院考量，林曾在臉書提到愛開快車，認為林不尊重他人生命安全，日前依過失致死罪判刑1年。



台灣高等法院判決書指出，未領有重型機車駕照的林姓男子去年3月凌晨騎車上路，途經新北市五股區民義路時，因當時為夜間，天候又下雨，林男安全帽護目鏡因而起霧，但林男未掀開護目鏡也未減速，撞上走在路邊的蘇姓女子，導致蘇女傷重身亡。



林姓男子肇事後留在現場報警，並向前來處理的員警自首。林男供稱，護目鏡起霧導致視線不佳，但如果掀開護目鏡，雨水打在臉上會痛，車禍前只看到黑影，雖放開油門仍撞上。



新北地方法院一審時，判處林姓男子7月徒刑。檢察官不服提起上訴，指出林男臉書顯示他長期以飆車為樂，即使多次發生車禍也無所謂，不把人命當一回事，一審判刑過輕。



高院承審合議庭認為，林姓男子不但無照騎車，在下雨的夜晚也未掀開起霧的護目鏡並減速慢行，過失情節重大。林男認罪卻不見對過失之處有何反省，反而怪罪路人沒有緊靠路邊行走，犯後態度不佳。



合議庭考量，林姓男子的確在臉書提到愛開快車等內容，曾發生車禍的林男未能心生警惕，仍犯下本件過失致死案件，顯然不尊重自己與他人的生命健康安全，撤銷一審判決，改依無照駕車過失致人於死罪，判處1年有期徒刑，不得上訴。1070120