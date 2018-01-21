環團抗議陳菊放任空污 高市府：已做努力

多名環保團體成員21日到高雄市政府前針對空污議題陳情抗議，警方在場維安戒備，抗議群眾一度憤怒撕碎高雄市長陳菊照片。中央社記者程啟峰高雄攝 107年1月21日

（中央社記者程啟峰高雄21日電）環保團體今天到高市府抗議市長陳菊放任空污紫爆，抗議民眾並與警方一度爆發拉扯衝突。高市府環保局則回應，市府已做了許多努力，環保局對空污帶來的痛苦也並非不聞不問。



「要健康婆婆媽媽團」高雄團長洪秀菊，下午率數名南部反空污聯盟成員到高雄市政府前門口拉布條抗議，並在場擺放陳菊大肖像照、數雙紅色拖鞋及空氣清淨機；大批警力到場警戒及蒐證。



員警見抗議群眾拿起現場拖鞋欲向陳菊肖像照丟鞋時，上前搶拖鞋制止，雙方爆發拉扯衝突，警方將現場拖鞋沒收後，抗議群眾憤而當場撕碎陳菊肖像照，抗議警方執法過當。



洪秀菊表示，高雄空污祡爆嚴重，陳菊卻「睡著了」，他們原本要拿紅色拖鞋丟陳菊肖像，象徵要「丟醒她」，沒想到警方卻如此「護主心切」。她質疑：「此時此景我們還算是民主國家嗎？」



梁先生與妻子及兩名年幼兒子一家四口戴著口罩前來抗議，梁先生表示，他們的小孩都是過敏兒，身處這種空污環境很痛苦，平時在家都是門窗緊閉，空氣清淨機從未關過，一家大小上學上班出門總要戴起口罩，面對市府防治空污不力，實在很無奈。



高市府環保局則指出，每年冬季是高雄空污最嚴重的季節，市府已做了許多努力，並非沒有作為，環保局對空污帶來的痛苦也並非不聞不問。1070121



