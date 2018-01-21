/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 戴資穎台鐵澳網謝淑薇
>rss

環團抗議陳菊放任空污 高市府：已做努力

發稿時間：2018/01/21 16:00

最新更新：2018/01/21 16:09

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
多名環保團體成員21日到高雄市政府前針對空污議題陳情抗議，警方在場維安戒備，抗議群眾一度憤怒撕碎高雄市長陳菊照片。中央社記者程啟峰高雄攝 107年1月21日多名環保團體成員21日到高雄市政府前針對空污議題陳情抗議，警方在場維安戒備，抗議群眾一度憤怒撕碎高雄市長陳菊照片。中央社記者程啟峰高雄攝 107年1月21日

（中央社記者程啟峰高雄21日電）環保團體今天到高市府抗議市長陳菊放任空污紫爆，抗議民眾並與警方一度爆發拉扯衝突。高市府環保局則回應，市府已做了許多努力，環保局對空污帶來的痛苦也並非不聞不問。

「要健康婆婆媽媽團」高雄團長洪秀菊，下午率數名南部反空污聯盟成員到高雄市政府前門口拉布條抗議，並在場擺放陳菊大肖像照、數雙紅色拖鞋及空氣清淨機；大批警力到場警戒及蒐證。

員警見抗議群眾拿起現場拖鞋欲向陳菊肖像照丟鞋時，上前搶拖鞋制止，雙方爆發拉扯衝突，警方將現場拖鞋沒收後，抗議群眾憤而當場撕碎陳菊肖像照，抗議警方執法過當。

洪秀菊表示，高雄空污祡爆嚴重，陳菊卻「睡著了」，他們原本要拿紅色拖鞋丟陳菊肖像，象徵要「丟醒她」，沒想到警方卻如此「護主心切」。她質疑：「此時此景我們還算是民主國家嗎？」

梁先生與妻子及兩名年幼兒子一家四口戴著口罩前來抗議，梁先生表示，他們的小孩都是過敏兒，身處這種空污環境很痛苦，平時在家都是門窗緊閉，空氣清淨機從未關過，一家大小上學上班出門總要戴起口罩，面對市府防治空污不力，實在很無奈。

高市府環保局則指出，每年冬季是高雄空污最嚴重的季節，市府已做了許多努力，並非沒有作為，環保局對空污帶來的痛苦也並非不聞不問。1070121

多名環保團體成員21日到高雄市政府前，針對空污議題高舉海報標語等陳情抗議，要求高雄市政府務實面對空污問題，讓民眾擁有乾淨空氣。中央社記者程啟峰高雄攝 107年1月21日多名環保團體成員21日到高雄市政府前，針對空污議題高舉海報標語等陳情抗議，要求高雄市政府務實面對空污問題，讓民眾擁有乾淨空氣。中央社記者程啟峰高雄攝 107年1月21日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP