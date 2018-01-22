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為1坪地纏訟25年 苗栗男子下跪陳情監委

發稿時間：2018/01/22 13:40

最新更新：2018/01/22 14:13

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苗栗市一名男子因近一坪土地糾紛與建商纏訟20餘年，他質疑縣府不當發照，22日利用監察委員高鳳仙（右）下鄉巡察縣政時，在苗栗縣府前身掛「冤」紙板並下跪陳情。中央社記者管瑞平攝　107年1月22日苗栗市一名男子因近一坪土地糾紛與建商纏訟20餘年，他質疑縣府不當發照，22日利用監察委員高鳳仙（右）下鄉巡察縣政時，在苗栗縣府前身掛「冤」紙板並下跪陳情。中央社記者管瑞平攝　107年1月22日

（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）苗栗一名男子為與建商近1坪土地糾紛纏訟20餘年，質疑縣府在過程中不當發照，今天利用監委下鄉巡察縣政時，在縣府前身掛「冤」紙板，向監委高鳳仙下跪陳情。

監察委員高鳳仙、尹祚芊今天上午巡察苗栗縣政府並接受民眾陳情，苗栗市民徐文燕胸前掛著寫有「冤」字紙板，在高鳳仙坐車抵達縣府時，當面向她下跪陳情並遞交陳訴書。

徐文燕指出，自己位於苗栗市中華路上的土地，於民國81年因建商在隔壁興建大樓時越界施工，約有1坪大土地遭侵佔，經提出訴訟，法院82年裁准假處分以暫時狀態不得施工，縣府86年卻仍發給建商使用執照，質疑縣府「違法發照」，造成他後續主張拆屋還地、聲請強制執行困難。

苗栗縣政府工商發展處副處長吳俊賢表示，此案爭議點座落於苗栗市社寮岡3-132地號約3平方公尺（近1坪）土地遭建商占用，針對越界建築部分，因當時建照已發，依內政部函釋應循民事訴訟程序；經徐姓地主與建商官司纏訟多年，台中高等行政法院民國90年判決，徐應提供擔保後，始得聲請執行假處分，但徐男始終未向法院繳交支付約新台幣100餘萬元擔保金。

至於縣府發照部分，吳俊賢說，徐男也向當時省政府訴願、內政部再訴願及台中高等行政法院行政訴訟，最後經最高行政法院判決，都認定縣府核發使用執照「並無違法」，雖經多次公文往返說明，對方仍無法接受，將繼續協調。

吳俊賢指出，坊間越界建築糾紛，多半因建築起造人在取得建照施工前，未再確實針對土地範圍重新鑑界，或是施工人員未能確實按圖施工。

當年建商劉興秀今天也出面無奈表示，與徐姓地主原本是朋友，因對方想在苗栗市有間店面，才賣了30多坪地給他，雙方原有意合建大樓，後來沒談成，徐卻在大樓已蓋到3樓時，才重新申請鑑界。

劉興秀說，當時大樓為預售屋，客戶聞訊紛紛退訂，導致他公司倒了還負債，「為了1坪，賠了1億元」，期間也曾想買回那塊地，豈料對方開口竟要3000萬元，「簡直是敲詐」。1070122

苗栗市徐姓男子因為近一坪的土地，與建商糾紛纏訟20餘年，爭議土地位於男子手指處至外牆邊，前後僅約3平方公尺。中央社記者管瑞平攝　107年1月22日苗栗市徐姓男子因為近一坪的土地，與建商糾紛纏訟20餘年，爭議土地位於男子手指處至外牆邊，前後僅約3平方公尺。中央社記者管瑞平攝　107年1月22日
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