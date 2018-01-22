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為一頓親手煮飯菜 桃園逆子持槍恐嚇母

發稿時間：2018/01/22 15:31

最新更新：2018/01/22 16:32

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桃園市龜山區一名陳姓男子22日上午與友人飲酒後，因母親未煮飯菜給5位弟妹吃，兩人發生口角，陳男竟拿出獵槍恐嚇，遭母親報警逮捕，警方訊後將陳男送辦。（桃園市警局龜山警分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月22日桃園市龜山區一名陳姓男子22日上午與友人飲酒後，因母親未煮飯菜給5位弟妹吃，兩人發生口角，陳男竟拿出獵槍恐嚇，遭母親報警逮捕，警方訊後將陳男送辦。（桃園市警局龜山警分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月22日

（中央社記者吳睿騏桃園22日電）桃園市龜山區一名陳姓男子，今天與友人飲酒後，為了母親未親手煮飯菜給弟妹吃，兩人發生口角，男子憤而亮槍恐嚇，遭母親報警逮捕，並依法送辦。

桃園市警局龜山分局大華派出所所長胡興隆受訪表示，龜山區一名33歲陳男今天上午與友人在母親開設的檳榔攤內飲酒，陳男與母親平時就常因小事爭執，又因為陳男要母親煮飯菜給5位弟妹吃的問題起口角，幾杯黃湯下肚的陳男竟拿出獵槍放在桌上恐嚇母親，眼見兒子不可理喻，母親立即報警處理。

胡興隆表示，派出所員警獲報趕到現場後，當場查獲自製獵槍一把(含槍管)、底火席格釘233顆、鋼珠57顆，並將陳男帶回派出所偵辦。陳男告訴警方，自己平時工作賺的錢都給了母親，只是希望弟妹能吃到媽媽煮的飯菜，不用老是吃便當，一時氣憤才會鑄下大錯，事後也相當後悔。

胡興隆指出，陳男雖為原住民身分但未申請合法持有獵槍，而他一時氣憤做出的行徑已經觸法，警方訊後，全案依恐嚇、違反槍砲彈藥管制條例等罪嫌移送法辦。1070122

桃園市龜山區一名陳姓男子22日飲酒後，與母親發生口角，竟拿出獵槍恐嚇，遭母親報警處理，員警獲報趕往現場，查獲自製獵槍一把（含槍管）、底火席格釘233顆、鋼珠57顆，並將陳男帶回派出所偵辦。（桃園市警局龜山警分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月22日桃園市龜山區一名陳姓男子22日飲酒後，與母親發生口角，竟拿出獵槍恐嚇，遭母親報警處理，員警獲報趕往現場，查獲自製獵槍一把（含槍管）、底火席格釘233顆、鋼珠57顆，並將陳男帶回派出所偵辦。（桃園市警局龜山警分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月22日
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