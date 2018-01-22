持榔頭搶彩券行 中市警台南逮人

台中市警察局第六分局指出，位於西屯路的一家彩券行20日上午遭歹徒持榔頭侵入搶劫，歹徒隨後騎著iBike逃逸，台中市警方循線到台南逮人，22日宣布偵破。（翻攝畫面）中央社記者郝雪卿傳真 107年1月22日

（中央社記者郝雪卿台中22日電）台中市西屯區西屯路一家彩券行於20日清晨遭男子持榔頭侵入搶奪彩券及現金，還打傷老闆娘，台中市警方循線前往台南逮獲做案的李姓男子，今天晚上宣布偵破。



台中市警察局第六分局指出，這起搶案發生於20日上午6時30分許，位於西屯路的一家彩券行遭歹徒持榔頭侵入搶奪財物及刮刮樂彩券，彩券行初估損失現金20多萬元及面額近百萬元彩券一批。



警方表示，歹徒行搶過程中打傷彩券行老闆娘，致被害人身體多處撕裂傷送醫救治，還好沒有生命危險。而歹徒做案後，騎著iBike逃逸。



搶案發生後，台中市警察局長楊源明即指揮成立專案小組，並報請台中地檢署指揮偵辦，經逐一過濾相關資料，警方說，鎖定李姓男子（78年次）涉案，而李男目前因竊盜、詐欺、侵占等案遭通緝，清查後發現李男租屋在彩券行附近，除派員埋伏守候外，並同步追查李男行蹤。



警方表示，李男遭地檢署通緝多時，行事相當小心謹慎，逃逸後先到台中公園廁所變裝，過程中再多次變換穿著裝扮，連逃逸使用的交通工具都以腳踏車、公車、計程車交替使用，並搭高鐵南下前往台南藏匿，藉以逃避追緝。



警方經調閱、過濾多筆資料後查獲李男在台南的躲藏處所，於今天下午4時30分許趁李男出現後一舉予以逮捕，同時起出所搶得的贓款21萬4500元及一批刮刮樂彩券；警方指出，李嫌晚上被帶回台中，詢後依涉嫌強盜、殺人未遂等罪嫌移送台中地檢署偵辦。1070122