清潔隊員受訪遭記過 法院判懲處無效

（中央社記者蕭博文台北23日電）新北市黃姓清潔隊員接受媒體採訪，反應人力不足，遭新北市環保局以無故製造事端、影響士氣為由記過並扣發獎金。高院今天判懲處無效，環保局應給付新台幣6000元獎金，可上訴。



台灣高等法院新聞稿指出，案件源自新北市三重區一名吳姓清潔隊員違反規定，將廚餘直接丟至垃圾車內，遭電視台記者拍下，黃姓清潔隊員因而於民國104年6月23日出面接受電視台採訪。



黃姓清潔隊員受訪時說，「有不得已的苦衷，如果沒有這麼做，我們作業時間都會拖長，拖長作業時間百姓就會反應，現在怎麼還沒來、怎麼還沒來，里長就會投訴了」、「這邊在做比較硬，又敢怒不敢言」，以此反應清潔隊人力不足問題。



新北市環保局104年12月以黃姓清潔隊員主導策畫媒體製播有損環保局形象的報導，無故製造事端為由記一大過，另以黃男造謠生事、散播謠言，損及同仁名譽或影響士氣，記過二次，並扣發清潔獎金6000元。



黃姓清潔隊員提起民事訴訟，請求確認懲戒處分無效。新北地方法院一審判決懲戒無效，環保局應給付黃男6000元獎金，環保局不服提起上訴。



高院認為，沒有事證可以認定黃姓清潔隊員主導策畫媒體報導，黃男受訪的陳述也難以被認定無故製造事端，環保局懲處不合理；何況報導的起因是吳姓清潔隊員亂丟廚餘遭拍攝，但吳男僅被記一大過，事後受訪的黃男所受的懲處遠重於吳男，不符比例原則。



高院也指出，黃姓清潔隊員僅接受一次採訪，卻被環保局以兩個理由，分別做出懲處，也違反一事不二罰的原則，判決懲處無效，並給付黃男6000元獎金，仍可上訴。1070123