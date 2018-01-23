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北海劣油案 受害消費者各獲賠4000元

發稿時間：2018/01/23 16:40

最新更新：2018/01/23 16:40

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（中央社記者張榮祥台南23日電）北海油脂103年引爆劣油風暴，台灣消費者保護協會代表580名消費者提出民事求償訴訟，台南地方法院認定353名消費者受害，每人獲賠4000元，總額141萬2000元，全案可上訴。

台南地院行政庭長蔡雅惠今天告訴中央社記者，北海油脂民事求償案昨天下午宣判，原告是台灣消費者保護協會，被告是北海油脂及負責人呂黃麗華，被告應給付原告新台幣141萬2000元。

台灣消費者保護協會是代表580名消費者提起民事求償訴訟，台南地院認定其中353人受害，懲罰性賠償金及精神撫慰金每人各4000元；受害對象包括雙峰國小師生96人、更寮國小師生209人、埤頭鄉幼兒園師生48人。

另外，百齡高中22人、花蓮高中162人及花蓮高商53人等共227人，因未被認定有食用到北海油脂油品製成的食品，遭地院駁回請求賠償。

北海、協慶2公司負責人呂青協、呂黃麗華夫婦，遭查獲購入不可食用的進口動植物混合油，除銷售至下游公司外，更將不可食用油及飼料油混摻進自製的食用油中，再透過精製程序製成食用豬油「新萬香豬油」、「古早味豬油」等產品共1511噸317公斤。

這些產品不僅在國內販售給逾110家不知情廠商，「味周精煉豬油」、「新萬香精煉豬油」等產品還出口到香港。

南檢偵結起訴，台南地院去年6月判處呂青協有期徒刑4年6個月，呂黃麗華4年，不法所得沒收，全案上訴審理中。1070123

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